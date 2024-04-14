電動衝浪板現身馬公觀音亭海域 澎管處︰修法列入管制區

馬公觀音亭海域，赫然出現電動衝浪板競速危險畫面。（莊光大提供）

2024/04/14 14:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節即將升空！主舞台設在馬公市觀音亭，但新近虹橋內海域，卻出現電動衝浪板海上競速，由於當地是澎湖愛好游泳及親子戲水區，加上即將湧入的觀光人潮，澎湖縣議員莊光大請主管機關重視水域安全並作規範，澎湖國家風景區管理處將盡速召開會議，將觀音亭列入禁止動力水上遊憩管制區。

時序入春，天氣逐漸回暖，戲水人潮增加，民眾於週未假期佇足觀音亭休憩園區欣賞落日餘暉，卻發現有民眾在虹橋內海域，使用電動衝浪板高速在海上競速，或站、或立、或趴，雖然引起在場民眾驚呼不已，但也讓遊客惴惴不安，不敢進入海域戲水，深怕發生擦撞等意外。

請繼續往下閱讀...

馬公市觀音亭休憩園區，是澎湖縣馬公市民遊憩、休閒的熱門景點，也是不少澎湖人的共同回憶，園區濱海沙灘吸引許多縣民、遊客戲水弄潮，矗立的虹橋也已經成為澎湖縣國際花火節表演的重要地標。

莊光大對於電動衝浪板進入觀音亭海水浴場飆速，主管機關澎湖國家風景管理處並未將此處列入禁止、限制水域遊憩活動之範圍，已經向澎湖縣政府表達關切，希望能夠請主管機關妥適處理，避免發生憾事。澎管處表示，已接獲澎湖縣政府通報，將盡速邀集縣府、專家及學者開會，修法將觀音亭海域，列入禁止動力水上遊憩工具管制區。

澎管處將進行修法，將觀音亭海域列入禁止動力水上遊憩工具管制區。（莊光大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法