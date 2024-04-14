澎湖又見毒物 藍環章魚成了龍門國小戶外教學教材

最毒章魚藍環章魚，成為戶外教學最好範本。（澎湖緝馬灣花枝丸提供）

2024/04/14 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋是澎湖人之母，但大海處處充滿神秘與不為人知之地，繼毒蟹銅鑄熟若蟹現身之後，又一毒章魚藍環章魚出現，但這次不是意外捕獲，而是成為龍門國小師生戶外教材，由澎湖緝馬灣花枝丸老闆蔡文啓親自講解毒性，並在課程之後放回大海，讓小朋友學習與海洋共存的理念。

龍門國小師生家長們，今（14）日前往澎湖緝馬灣花枝丸，進行體驗活動，不僅邊玩邊吃，還要寓教於樂邊學才有趣，體驗重點就是要親自動手玩，從做花枝排、月亮蝦餅，再到如何處理花枝，活動結束，就吃現炸自己做的花枝排、月亮蝦餅，吃起來特別好吃。

請繼續往下閱讀...

這場最特別的是，漁船捕撈到藍環章魚，剛好一起介紹，科普給師生家長們認識，畢竟這品種很少見，大家都不熟，有毒的生物太少見，資訊來源老闆也是goole查詢，藍環章魚有毒，聽說毒性相當炸裂，是眼鏡蛇的50倍，不忘溫馨提醒，在海岸邊看到鮮豔的海洋生物，不抓、不碰、先goole 確認一下，活動結束放生回大海。

根據文獻記載，藍環章魚隸屬於章魚科，俗稱藍圈章魚，豹紋章魚，廣泛分佈在日本與澳大利亞間太平洋海域，是一種很小的章魚品種，臂跨不超過15釐米。可以飼餵小魚、蟹、蝦及甲殼類動物，會用很強的毒素（河豚毒素）麻痹獵物。在海洋中，藍環章魚屬於劇毒生物之一，被這種小章魚咬上一口能致人死亡，是世界上毒性最強的章魚之一，目前醫學上還沒有解毒的辦法加以預防，1只藍環章魚的毒可致20多人死亡。

自己動手處理花枝，享用自己勞動成果。（澎湖緝馬灣花枝丸提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法