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宗教不動產權利歸屬審認期限至6月 內政部擬研議延長申請期間

內政部長林右昌今（14）日表示，秉持為宗教界服務的一貫立場，將充分考量宗教團體的權益，近期將針對延後申請期限的建議進行研議。（資料照）

內政部長林右昌今（14）日表示，秉持為宗教界服務的一貫立場，將充分考量宗教團體的權益，近期將針對延後申請期限的建議進行研議。（資料照）

2024/04/14 10:09

〔記者李文馨／台北報導〕「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」規定2年的申請期限即將於今年6月11日屆滿，有部分宗教團體反映申請權利歸屬審認應備文件恐準備不及，建議修法延長申請期限，對此，內政部長林右昌今（14）日表示，秉持為宗教界服務的一貫立場，將充分考量宗教團體的權益，近期將針對延後申請期限的建議進行研議。

林右昌說明，為解決宗教團體不動產借自然人名義登記可能造成權屬糾紛，淪為私人所有問題，內政部特制定暫行條例，於2022年6月8日公布施行。符合規定的宗教團體得於2年內，就暫行條例施行前所購買或受贈，但因故登記在自然人名下的不動產申請權利歸屬審認，宗教團體只需於申請時提供證明文件及相關表件，各地民政機關就可以在審認符合規定後，囑託地政機關將不動產更名登記至宗教團體名下。

林右昌提及，若不動產是耕地或受贈後尚未移轉，或申請人是未登記寺廟，則囑託辦理限制登記，保障宗教不動產不會被登記名義人隨意變賣掉。

林右昌指出，由於暫行條例規定的處理程序相當簡便，讓宗教團體不必上法院打官司，而是由民政主管機關審認不動產的實質所有權歸屬，所以在暫行條例施行後，受到宗教界一致的肯定。施行期間，內政部考量宗教團體申請文件準備不易，也多次放寬民政主管機關對於應備文件的採認原則，以降低宗教團體申請門檻，盡力排除宗教團體申請上的窒礙。

林右昌補充，近來有部分宗教團體表示因為特殊狀況，在文件資料準備上需耗費較多時間，因此建議延後申請期限，內政部將於近期針對申請期限延期進行研議。

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