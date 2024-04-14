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台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 近50陣頭遶境祈福

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

2024/04/14 10:02

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定民俗安定蘇厝長興宮3年1科瘟王祭，今（14）日子時起鼓入醮，上午近50隊文武陣頭並展開遶境祈福活動，預計21日清晨燒王船，送王遊天河。

蘇厝長興宮甲辰科七朝王醮於昨晚8時先在廟埕衙門前開幕剪綵，宣告七朝王醮正式開始，典禮由長興宮主委詹鈞現及台南市長黃偉哲等人舉行，立法委員林俊憲、郭國文、陳亭妃、王定宇等人也均到場參加。

今天早上6時，遶境隊伍從長興宮出發，遶行安定區及善化區，共有24間宮廟將近50隊文武陣頭參與，沿途也有不少民眾在家門前擺設香案，預計晚間7時將返回長興宮。

長興宮主委詹鈞現表示，瘟王祭首見於1772年，已傳承252年，配合台南400香科年，將安排一連6天的瘟王祭文化活動，包括大型電視木偶布袋戲公演、蘇厝社區關懷據點表演、魔術親子歡樂派對、街頭藝人饗宴、天子文生太平歌陣與南工校友國樂社演唱，還有音樂鬼才鄭進一、唱將歌手吳申梅、甲子慧與信徒聯歡。

瘟王祭典七朝王醮從請王開始，到送王遊天河結束，期間道士團誦經拜懺、行科演法、和瘟消災、祈安植福，壓軸的恭送千歲爺遊天河，將於21日清晨6時展開，依古禮開水路、人力扛王船，為王醮畫下完美句點。

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 ，近50陣頭遶境安定、善化祈福。（記者劉婉君攝）

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