逾250年瘟王祭 台南安定蘇厝長興宮七朝王醮啟動

在各界貴賓的剪綵下，長興宮甲辰科七朝王醮正式啟動。（蘇厝長興宮提供）

2024/04/13 23:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區蘇厝長興宮3年1度的「瘟王祭」，歷史已超過2個半世紀，甲辰科七朝醮典今晚在市長黃偉哲等各界貴賓開幕剪綵下正式啟動。

「臺南400香科年」的蘇厝長興宮王船醮將於子時正式起鼓入醮，今晚8點在廟埕衙門前，先舉行開幕典禮，黃偉哲、副議長林志展與立委林俊憲、郭國文、陳亭妃以及市議員陳碧玉、李偉智、余祝青、李文俊，還有安定區長李燿州、農會總幹事王寶民等共同剪綵。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲感謝長興宮用心舉辦市定民俗「瘟王祭」，為鄉親朋友們祈福，希望在千歲爺保佑下，凡事都能風調雨順、平安如意，更深切期盼藉由醮典的傳承永續，讓更多民眾體認在地特有傳統信仰與歷史文化。

黃偉哲說，適逢臺南400，全市陸續展開系列的紀念性活動，歡迎屆時大家都能一起參與，感受府城的獨特魅力。

長興宮詹鈞現主委說，配合市府的臺南400香科年宣傳，精心策畫一連6天的瘟王祭文化活動，包含大型電視木偶布袋戲公演，蘇厝社區關懷據點表演、魔術親子歡樂派對、街頭藝人饗宴、天子文生太平歌陣等。

還有南工校友國樂社表演，壓軸晚會更邀請音樂鬼才鄭進一、唱將歌手吳申梅、甲子慧與信眾聯歡。

榮譽主委蘇本雄說，瘟王祭典首見於1772年，距今歷史久遠，道教禮儀學者認為這是台南地區現存最古老的王醮科儀。

長興宮的七朝醮典從請王開始，到送王遊天河結束，期間道士團誦經拜懺、行科演法、和瘟消災、祈安植福，共經7個朝夕，在台灣各地的王醮祭典，極具完整內涵。

4月21日恭送千歲爺遊天河的古法開水路、萬人扛王船活動，為醮典畫下最熱鬧與完美的句點，詹鈞現歡迎各界共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法