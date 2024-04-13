為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

逾250年瘟王祭 台南安定蘇厝長興宮七朝王醮啟動

在各界貴賓的剪綵下，長興宮甲辰科七朝王醮正式啟動。（蘇厝長興宮提供）

在各界貴賓的剪綵下，長興宮甲辰科七朝王醮正式啟動。（蘇厝長興宮提供）

2024/04/13 23:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區蘇厝長興宮3年1度的「瘟王祭」，歷史已超過2個半世紀，甲辰科七朝醮典今晚在市長黃偉哲等各界貴賓開幕剪綵下正式啟動。

「臺南400香科年」的蘇厝長興宮王船醮將於子時正式起鼓入醮，今晚8點在廟埕衙門前，先舉行開幕典禮，黃偉哲、副議長林志展與立委林俊憲、郭國文、陳亭妃以及市議員陳碧玉、李偉智、余祝青、李文俊，還有安定區長李燿州、農會總幹事王寶民等共同剪綵。

黃偉哲感謝長興宮用心舉辦市定民俗「瘟王祭」，為鄉親朋友們祈福，希望在千歲爺保佑下，凡事都能風調雨順、平安如意，更深切期盼藉由醮典的傳承永續，讓更多民眾體認在地特有傳統信仰與歷史文化。

黃偉哲說，適逢臺南400，全市陸續展開系列的紀念性活動，歡迎屆時大家都能一起參與，感受府城的獨特魅力。

長興宮詹鈞現主委說，配合市府的臺南400香科年宣傳，精心策畫一連6天的瘟王祭文化活動，包含大型電視木偶布袋戲公演，蘇厝社區關懷據點表演、魔術親子歡樂派對、街頭藝人饗宴、天子文生太平歌陣等。

還有南工校友國樂社表演，壓軸晚會更邀請音樂鬼才鄭進一、唱將歌手吳申梅、甲子慧與信眾聯歡。

榮譽主委蘇本雄說，瘟王祭典首見於1772年，距今歷史久遠，道教禮儀學者認為這是台南地區現存最古老的王醮科儀。

長興宮的七朝醮典從請王開始，到送王遊天河結束，期間道士團誦經拜懺、行科演法、和瘟消災、祈安植福，共經7個朝夕，在台灣各地的王醮祭典，極具完整內涵。

4月21日恭送千歲爺遊天河的古法開水路、萬人扛王船活動，為醮典畫下最熱鬧與完美的句點，詹鈞現歡迎各界共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南安定首度舉辦王船小旅行 有吃有玩名額秒殺
2024/03/22 16:20

台南安定首度舉辦王船小旅行 有吃有玩名額秒殺
安定蘇厝長興宮瘟王祭 杜柏錡連續彩繪8科王船
2024/01/26 17:14

安定蘇厝長興宮瘟王祭 杜柏錡連續彩繪8科王船

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
台南這王爺廟不燒王船 首製300年古王船縮小版積木掀熱賣
2023/12/24 13:23

台南這王爺廟不燒王船 首製300年古王船縮小版積木掀熱賣
台南和勝堂12年1科王船開光遶境 陸上行舟場面壯觀
2024/03/10 13:16

台南和勝堂12年1科王船開光遶境 陸上行舟場面壯觀

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
3年1科瘟王祭 台南安定蘇厝長興宮王船出澳
2024/03/24 16:27

3年1科瘟王祭 台南安定蘇厝長興宮王船出澳
人力拉船 台南安定真護宮燒王船送王
2024/04/07 12:21

人力拉船 台南安定真護宮燒王船送王
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播