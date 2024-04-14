04/14各報重點新聞一覽

副總統當選人蕭美琴昨日出席「台灣關係法45周年福和會論壇」。（記者方賓照攝）

2024/04/14 07:18

自由時報

台灣關係法45週年 美確保台灣安全 蕭美琴：展現捍衛決心 更多國際挺台

台灣關係法（TRA）立法四十五週年，副總統當選人蕭美琴昨表示，該法是台美緊密往來的法源基礎，其目標是維持西太平洋的和平安全與穩定，但人助自助，台灣人須展現捍衛自由民主和主權的決心，提升國防預算並加速軍事改革，才能夠獲得更多國際友人的支持。

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消費者物價指數 年增率漲幅達標 90萬退休勞工年金調高 6月底入帳

因消費者物價指數（CPI）年增率累積成長幅度達標，今年將有多達八個年度、逾九十萬名的退休勞工領取的勞保老年年金將跟著調整，調幅最高達七．四八％；將在四月下旬公告、六月底入帳。

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假投資鎖定目標+假檢警恫稱洗錢 史上最高 退休女董遭詐1.8億

一名退休女董座，接到假投資詐騙集團來電搭訕，不久又接到假冒公務員、檢察官等的「假檢警」電話，指她捲入洗錢案，財產須受監管，被害人趕緊將大批金飾交給對方，並讓詐團使用她的帳密轉走存款，總共受害一億八千多萬元；本案創下國內治安史上，單一詐騙事件的最高財損紀錄。

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聯合報

磁磚掉落行人驚／磁磚雨 另類行人地獄

台灣老屋與日俱增，四○三花蓮強震後，外牆磁磚墜落風險加大，成了空中不定時炸彈。新北每年磁磚掉落列管件數五年來暴增，傷人事件時有所聞，各縣市雖有通報及處理機制，但欠缺外牆定期檢測及申報規範，往往都等砸到人車再說，尤其沒有管委會的社區更淪為三不管地帶，建物外牆劣化的「磁磚雨」成另類行人地獄。

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黑胡椒粒研磨古月粉 驗出蘇丹紅

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉食安風暴還在蔓延，台中市食安處昨公布綠吔實業「古月粉（胡椒粉）」驗出蘇丹四號色素，原料來自台北天崧企業、新北綠風實業，問題古月粉總計六三○公斤，已出貨到台中、彰化、苗栗、南投、新北等廿五家業者，要求停用下架並回收；食藥署表示，初步判定應是食藥署於邊境採取逐批查驗前的漏網之魚。

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中國時報

6補選藍營拿5席 綠麥寮勝出

2024總統及立委選後的基層補選第一戰，包括苗栗縣苗栗市長、雲林縣麥寮鄉長及虎尾鎮長、台東縣大武鄉長以及台中市議員十五選區（平地原住民）與宜蘭縣議員四選區（員山鄉）補選13日同步投票，除麥寮鄉長由民進黨籍但以無黨籍參選的前麥寮鄉長許忠富當選，其餘5席為國民黨籍或國民黨支持的無黨籍候選人勝出。民眾黨原擬搶下麥寮鄉做為該黨全台第一個鄉鎮長灘頭堡夢碎。

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保衛以色列 拜登警告伊朗勿動手

中東戰雲密布。美國總統拜登12日表示，預期伊朗「很快」會攻擊以色列，他警告對方不要動手。據美媒報導，美國觀察到伊朗正在國內調動無人機和巡弋飛彈。美國已緊急調派軍艦就位，包括重新部署2艘驅逐艦，加強地區威懾及保護美軍。13日傳出，伊朗革命衛隊在荷姆茲海峽附近扣押貨櫃船「白羊座號」，該船為葡萄牙籍，與以色列商人有關。

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消費者物價指數（CPI）年增率累積成長幅度達標，今年有逾90萬名的退休勞工的勞保老年年金將高。（資料照）

一名退休女董座遭詐騙1億8千萬元，創下國內治安史上，單一詐騙事件的最高財損紀錄。圖為警方反詐文宣。（記者劉慶侯翻攝）

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