引入荒野綠地圖課程概念 永平高中教師陳祥改造生物課

新北市永平高中教學組長陳祥改造傳統生物課，在國中部推動綠色生活地圖課，獲教育部肯定。（圖由教育部提供）

2024/04/13 10:12

〔記者林曉雲／台北報導〕引入荒野協會「綠地圖課程」概念，新北市永平高中教學組長陳祥改造傳統生物課，在國中部推動綠色生活地圖課，帶學生踏查校園與鄰里街坊，瞭解生活周遭特殊的人文地景與生態，再採用國際通用的圖示來製作綠色生活地圖，幫助學生跳脫教材框架，與真實世界有更多互動，進而對家鄉產生情感的連結，獲教育部「教育家人物典範」的肯定。

陳祥也曾採用制式化教學，照課本寫黑板，他說：「上課久了，不只學生感到無聊，連我自己都感到疲乏。」因此決定自我進修，民國96年到荒野保護協會學習「綠色生活地圖」課程（簡稱綠地圖），這是由美國紐約Wendy Brawer女士設計的活動，原本是想提供給參加聯合國地球討論會的人士深入瞭解紐約，隨後逐漸發展成為一套完整的地圖，受到許多NGO（非政府組織）的喜愛，進而推廣到全世界。

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陳祥說明，他把綠色生活的概念引介到課程中，教學模式就像突然開外掛，很快就把長年埋藏心頭的綠地圖形塑成嶄新的教案，綠地圖系統能讓學生走出教室，以綠色的視角來觀察校園與附近社區，並把生態與文化景點用圖示標示出來，經過實地踏查以後，每位學生期末都要交一本屬於自己個人的綠地圖，開始去探索原本不熟悉的區域，逐漸發覺到社區內的新事物，與自己生活的土地產生更多情感的連結。

許多學生發現自己沒去過永和著名的韓國街，為了讓課程豐富有變化，陳祥逐年加入緬甸街、米其林餐廳、校園生態池等主題，並邀請家長參與，而其中的「節能綠地圖」更讓家長與學生共同檢視家中的電器設備，觀察哪些電器耗電量特別大，哪些家電有節能改善的空間，並以不同顏色貼紙標示，共同探討節能的解決方案，例如溫度設定在26度以上，更換有省電標誌電器、改換LED燈等。

此外，陳祥曾在印尼雅加達台灣學校教學3年，也在高中部成立印尼語社跟越南語社，並與越南當地學校合作，讓兩校師生進行交流，例如拍攝英語口說影片、繪製明信片等。

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