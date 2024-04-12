全中運高市代表團 1819名選手今出征

全國中等學校運動會台北登場競技，高市代表團1819名選手今出征爭冠，由教育局長謝文斌授旗期勉榮歸。（教育局提供）

2024/04/12 21:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕全國中等學校運動會將於4月20日至25日，高市代表團遠赴台北市舉行，為全國規模最大的學生綜合運動賽事，教育局長謝文斌今（12）日在鳳山行政中心前廣場，授旗高雄市全中運代表隊，期許選手們發揮實力創造佳績，高市今年參賽隊職員計1819人，連同64名工作人員，組成1883人代表團參與此次運動盛會。

教育局表示，高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲得金牌44面、銀牌53面、銅牌73面，合計170面獎牌；今年全中運競賽項目，共計田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、木球、自由車、輕艇、擊劍、划船、武術、競速滑輪溜冰等22項。

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今天由局長謝文斌授旗給代表隊出征，爭奪金牌，由田寮國中呂明信校長代表接旗，謝文斌表示，高雄市各校代表隊已積極備戰，舉重、羽球、網球、田徑、自由車等，都是高雄市熱門奪牌種類，將與1萬8000多名來自全國中等學校優秀運動選手同場競技，希望大家一起為高雄子弟兵加油。

教育局今年持續與市立大同醫院合作，簽訂「高雄市體育班優秀選手整合照護服務計畫｣，除成立「運動選手整合照護中心」提供績優選手平時訓練運動傷害，以及心理諮商等全方位服務，同時也啟動全國首創專為全中運分量級項目選手的「運動營養提升計畫」。

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