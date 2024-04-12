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立委萬美玲號召家長會協會募款120萬元 協助花蓮學校災損修繕

立委萬美玲號召桃園市家長協會樂捐120萬元，將送到花蓮協助學校災損修繕。（記者謝武雄攝）

立委萬美玲號召桃園市家長協會樂捐120萬元，將送到花蓮協助學校災損修繕。（記者謝武雄攝）

2024/04/12 19:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕4月3日清晨花蓮外海發生芮氏7.2地震，花蓮滿目瘡痍，其中88所高中以下學校，災損復原經費高達1億元；身兼桃園市家長會協會理事長的立委萬美玲獲悉後發動樂捐，短短3天就募集120萬元，將指定給震災受損的高中以下學校使用。

萬美玲表示，她和榮譽理事長呂朝福及13區總會長共同發起送愛花蓮募款活動，共有150多位會長響應，短短3天就募集到120萬元，由於募得款項，全部來自桃園市家長會長協會會員捐款，因此將以桃園市家長會長協名義捐款至花蓮縣政府開立的「重大災害民間賑災捐款專戶」，並會指定用於「0403地震受損之花蓮縣縣屬高國中小及附設幼兒園」。

萬美玲也與花蓮縣政府社會處長陳加富、教育處長翁書敏視訊通話，關心花蓮各級學校目前學生上課情形及校園修復狀況，會中，萬美玲也出示，花蓮縣徐榛蔚縣長感謝信，表達桃園娘家給她滿滿的支持和溫暖。

萬美玲說，看到一位花蓮晶英酒店建教實習的黃姓高三生，因搭乘交通車上班途中碰上地震，被落石砸斷雙腿，受傷嚴重，目前仍重度昏迷，得知這位黃姓學生家境相當清寒，在與桃園市家長會長協會幹部討論後，決議把120萬善款中的20萬，指定給這位黃姓高三生，也希望大家一起集氣，讓他能早日甦醒脫離險境。

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