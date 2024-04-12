明天4地天氣不穩！週日週一好天氣 週二又變天

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/04/12 18:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，今晚入夜到明天（13日）上午受一波微弱鋒面通過影響，北部、東北部、東部和東南部有局部短暫雨或雷雨；雖然下週日、下週一天氣恢復穩定，但下週二、週三再度因另一波鋒面接近和通過影響，天氣再度不穩定。

氣象署預報員林定宜說，明天東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午北部及東北部地區也有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，提醒民眾因強震剛過不久，盡量避免進入山區。

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林定宜指出，下週日和週一鋒面遠離，水氣減少、雨勢趨緩，僅剩花東有局部零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，「但下週一北部水氣會稍微增加，有零星陣雨的機率」。

「下週二另一波鋒面接近、週三通過台灣，水氣會再增多」林定宜說，屆時北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；下週四則轉吹東風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有局部短暫雨；下週五東南部也有局部雨，環境轉南風，天氣比較熱，午後北部、東北部、中部山區、東部山區也有局部短暫陣雨。

氣象署也發布未來一個月氣候展望，未來第1週受鋒面影響期間，天氣不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨；其餘時間，各地白天氣溫偏高，午後有局部短暫陣雨。第2週華南水氣移入，各地降雨機率增加。而近一個月的氣候展望來看，平均氣溫預測各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

近期天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署發布未來氣候預測。（氣象署提供）

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