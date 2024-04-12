台南小將熱血出征全中運 黃偉哲授旗鼓勵再創榮耀

台南市長黃偉哲與全中運代表隊選手開心自拍，鼓勵大家爭取好成績。（記者洪瑞琴攝）

2024/04/12 19:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024全國中等學校運動會即將登場，台南代表隊共派出1078位選手參加22種競賽，今（12）日由台南市長黃偉哲授旗給代表隊，由台南市體育總會副理事長張永泉代表接受。黃偉哲鼓勵台南小將們全力以赴，「大家都是台南之光」！

今年全國中等學校運動會將於4月20日至25日在台北市舉行。黃偉哲為選將信心喊話，他表示，台南代表隊在上一屆全中運，拿下39面金牌、39面銀牌，28面銅牌，共106面獎牌好成績，還有3項目7人次破大會紀錄，希望選手要有信心，今年再度創下好成績。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，台南也在硬體設備、師資以及獎勵方案等，持續精進運動選手資源，尤其台南去年主辦全國運動會，明（2025）年也將再接辦全中運、全大運，也促使台南不斷將體育競賽相關的周邊資源改善工作接續完成，提供給台南選手以及來台南參賽的選手更好環境。

南市體育局長陳良乾表示，為了提升基層選手競技實力，市府2019年啟動運動傷害防護計畫，巡迴台南市國高中學校宣導運動傷害防護及入校協助，去（2023）年起更投入體能訓練課程，讓基層選手享有更完善的後援及照護。

此外，今年度更增加銀牌及銅牌選手每月2000元至1000元的培訓津貼，針對資格賽入圍會內賽資格的選手，全額補助資格賽的旅運費用，讓選手及教練無後顧之憂。

2024全國中等學校運動會台南代表隊出征前夕，今日在永華市政中心舉行授旗儀式，整軍士氣高昂。 （記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法