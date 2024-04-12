頭屋外環道將全線拓寬，改善交通瓶頸。（苗縣府提供）

2024/04/12 19:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉外環道可銜接獅豐橋與文德橋，串聯苗126線與台13線，屬頭屋鄉重要交通幹道，可惜除與苗126線、台13線交界處寬度達24公尺，牽涉老田寮溪河川治理線及土地徵收爭議，導致頭屋外環島呈現啞鈴狀，影響居民通行以及交通安全。苗栗縣政府如今獲內政部國土管理署補助5700餘萬、總經費6700多萬，將全線拓寬，近日正式上網。

苗栗縣政府工務處土木科表示，頭屋外環道拓寬計畫經內政部國土管理署納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」，獲得中央補助經費，將全線拓寬為24公尺，總長860公尺，台13線作為，終點則與獅豐橋相接。

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苗栗縣政府工務處土木科指出，之前頭屋鄉公所變更頭屋外環道為都市計畫道路，獲得內政部都市計畫委員會審議通過，縣府積極爭取拓寬案。未來頭屋外環道拓寬後可改善目前交通問題以及提升行車安全，並採雙向各兩車道並於路設置人行道便利、保障行人，

頭屋外環道拓寬案十多年前因老田寮溪河川治理線及土地徵收爭議，導致拓寬案停步，地方長期反映期盼能早日克服。如今隨著老田寮溪河川治理線及土地個案徵收案解決，讓頭屋外環道邁出重要一步，只等待縣府招標成功。

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