柳川水圳分隔校園 中市樹德國小水環境再造獲農田水利署同意

市議員李中（右二）爭取樹德國小灌溉溝渠升級親水教育水環境。（李中提供）

2024/04/12 16:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南區樹德國小目前正進行校舍興建，柳川灌溉用水利圳道恰好將校園分隔成兩區，溝渠係作為灌溉用，目前仍維持原始樣態，中市議員李中表示，周圍環境髒亂易有異味、溝底易孳生蚊蠅，若未能即早處理，恐將影響日後學童往來校園之通行安全及健康風險，立委楊瓊瓔協助向農田水利署爭取經費改善，今天前往會勘，署長蔡昇甫同意樹德國小的水環境再造方案。

為解決樹德國小的校園內水圳問題，農田水利署長蔡昇甫今天親自率隊與市議員李中、教育局副局長葉俊傑及楊瓊瓔立委服務處執行長洪柳益執親赴樹德國小進行現勘。

請繼續往下閱讀...

樹德國小校長林佳灵提出縝密之水環境再造方案，盼打造水圳生態廊道，讓樹德國小在「藍帶、綠帶、Maker Fly」課程的建構上，能夠更加與在地及社區元素結合，成為生態永續校園的示範基地。

蔡昇甫表示，台灣在3、4百年前開始興建水圳設施，水環境穩定下來後，農業、商業、工業，乃至於高科技業才賴以發展，世界有名的城市，水都是最重要的元素；因此，他對於校長的構想非常支持，只要與水圳相關的經費，農田水利署都願意協助，希望未來在施工的介面銜接方面要特別注意，讓校園呈現的風貌有一體性。

教育局副局長葉俊傑表示，教育局對穿越校園的水圳能轉化為環境特色，未來也能融入成為學生與學生家長課程，下課後能就近親水、玩水的設計非常支持，教育局另將儘速爭取體育署經費，讓樹德國小的第三期體育場興建計畫，能配合水環境再造工程期程來進行，給學生、老師、學生家長與社區居民將來擁有漂亮、舒服又美好的校園。

洪柳益表示，樹德國小校內水圳相關經費大約需要4千萬元，他認為農田水利署原則上負擔水圳相關的整治經費2600萬，地坪與橋樑部分的1400萬則由教育局來負擔，兩方再就細節做協商。

李中表示，他一定會敦促教育局儘速完成相關經費的編列，送議會審議後早日執行，讓樹德國小未來能成為最有特色的小學。

市議員李中（左）爭取樹德國小灌溉溝渠升級親水教育水環境。（李中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法