家總推照顧者「互助喘息」 再發展喘息時間銀行降低負荷

中華民國家庭照顧者關懷總會推「互助喘息」，由專業照服員搭志工，2對多組照顧，讓照顧者喘息，彼此互助換工、排班輪休，降低負荷。 （家總提供）

2024/04/12 15:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕高齡化社會延伸長照，但頻傳照顧者常因沒有人可替代而發生累倒悲歌，中華民國家庭照顧者關懷總會今（12日）指出，「互助喘息」由專業照服員搭志工，2對多合作，讓照顧者喘息，如今更發展喘息時間銀行，盼讓照顧者彼此互助換工、排班輪休，降低負荷。

據衛福部統計，112年長照2.0喘息服務使用人數約14萬人，但符合資格有60萬名，使用率僅23％。然而，長照照顧者需24小時待命，甚至一週7天無休，龐大壓力下，頻傳照顧者累倒，甚至不堪負荷走上照顧與被照顧雙方毀滅之路。

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家總108年起試辦「互助喘息」服務。家總秘書長陳景寧表示，互助喘息由1名專業照顧服務員搭配1名照顧者志工，以「2對多照顧策略」合作照顧4到6名失能、失智或身心障礙者，如此便可讓參與的照顧者在喘息2次後，排輪值班1次。目前全台共辦理4處據點，台北市2處、嘉義市2處。至今已開班38次。

互助喘息計畫112年起獲國科會補助，由台北護理健康大學教授陳正芬擔任總計畫主持人，健康科技學院院長洪論評及淡江大學會計系教授韓幸紋擔任共同主持人，推動全台互助喘息據點，今年導入「喘息時間銀行」概念。

陳正芬表示，長照非常人力密集，互助喘息導入科技，以使用者角度出發，透過顧客旅程的設計概念，打造即時登入，打破時間與空間的限制，藉後台媒合與協助，降低工作負荷。

洪論評表示，透過手機通訊軟體Line成立「互助喘息－預約服務平台」，參與者註冊會員後，立即贈送16小時免費體驗時數，平台提供預約喘息、預約值班、成為照服員、提供空間等4大功能。

55歲的蔣先生與太太需照顧76歲失智症母親，蔣母雖每週一至週五去日照中心，但蔣先生夫妻尚有全職工作，2人的週末喘息也很重要，蔣先生自從參加互助喘息服務後，週末可帶蔣母去上課，家人獲得喘息，目前已使用35次服務、換工11次，家內更分工輪流擔任照顧志工，大兒子已成互助喘息的金牌換工者，懂得幫長輩買吃的東西，觀察其狀況變化等。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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