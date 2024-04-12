國家地理台灣攝影大賽重啟鳥類攝影 新增星空組廣邀天文愛好者

2024年「國家地理雜誌台灣攝影大賽」15日起開始徵件，今年重啟鳥類攝影，並新增星空組要探秘天文之美。（圖由國家地理雜誌提供）

2024/04/12 15:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕2024年國家地理雜誌台灣攝影大賽今（12）宣布起跑，過去發生鳥類擺拍爭議後，一度停止徵件，今年重啟鳥類攝影投稿，此外更新增「星空」組項目，廣邀天文愛好者透過鏡頭，記錄下夜景之美。徵件從4月15日起至6月15日截止。

《國家地理》雜誌總編輯李永適表示，台灣攝影大賽至今第8年，今年擴大「海、陸、空」攝影作品徵件，期盼為台灣留下震撼與撫慰人心的影像。經統計，大賽辦理至今已收錄超過3萬5932件作品參賽，2023年相較2022年總徵件數增加1350件，成長34.68％，預計今年徵件可望逾6000件。

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而去年因媒體揭露不肖業者藉不當誘拍與籠拍鳥類牟利，造成生態攝影極不良示範，攝影大賽去年暫停接受鳥類作品，並經專家、學者、攝影師等深入討論拍攝倫理，列出10大準則後，今年重啟鳥類作品收件，更邀請國際鳥類攝影權威提姆．雷曼（Tim Laman）擔任評審，為評選把關。

今年賽事也首度新增「星空」組，盼民眾接觸觀星與星空、月相、夜景攝影等樂趣，讓大家看見更多樣貌的星空，將邀請中央研究院天文所博士王為豪、國際星空攝影名師Babak Tafreshi、天文攝影施不動明王（Vincent Cheng）等人擔任評審。

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