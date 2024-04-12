台南變美的原因 有這些「好望角」由點而面擴散

今年台南市「好望角」第1名，東區區公所「復興綠三角」。（台南市都發局提供）

2024/04/12 10:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕城市美學，空間很重要。南市最長壽之一的「好望角專案計畫」自推動以來已邁入20年，改善都市環境景觀將近400處，由點而面擴展「美的力量」。今年好望角考核成績出爐，分別由東區區公所「復興綠三角」、下營區公所「營平好望角」、永信國小「永信永續生態園」拿下前3名，為城市加分。

南市都發局表示，東區區公所「復興綠三角」獲第1名。該案位於東區裕忠3街鄰近復興國中操場後側，原空間雜亂且較為陰暗，但透過減法及複層植栽的手法、保留生長良好的喬木及修復既有手壓式泵浦，成功打造出全新面貌。施作的金三角營造公司亦獲選為優良施工單位。

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下營區公所「營平好望角」第2名，永康區永信國小「永信永續生態園」為第3名，佳里區信義國小「睦鄰和風廣場」獲得佳作。此外，由拾風設計公司設計的安定區「遇見．南安」、「遇見．南安Ⅱ」，在設計上克服許多困難，經評審委員一致肯定，獲得優良設計單位。

南市都發局長徐中強表示，這些成果得益於教育局、工務局、各區公所、學校、設計及施工單位長期的共同努力。未來，市府將繼續推動「好望角專案計畫」，為城市注入新活力，讓更多角落有機會展現出獨特風采。

台南市長黃偉哲表示，好望角計畫透過創新的空間美化與環境改造，以及完工後的管理仍有賴各認養單位用心維護，不僅成功提升市民生活品質，也為城市增添獨特魅力。

今年台南好望角第2名，下營區公所「營平好望角」。（南市都發局提供）

今年台南「好望角」第3名，永康區永信國小「永信永續生態園」。（南市都發局提供）

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