身心障礙學生升學評估展開 1238人報名

身心障礙學生升學評估作業展開，今年共有1238人報名。（圖擷取自官網）

2024/04/12 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年度身心障礙學生「適性輔導安置高級中等學校集中式特教班」學生能力評估，今年共有1238名身心障礙學生報名，教育部說明，各分區承辦學校均會安排校醫或護理師在各分區能力評估場地，以協助參加學生的臨時醫療需求，4月22日公布結果。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為維護身心障礙學生的就學權益，國教署於全台15個安置分區辦理「113學年度身心障礙學生適性輔導安置高級中等學校集中式特教班學生能力評估」作業。

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孫旻儀表示，該項能力評估分為基本能力及職業能力，分別以紙筆測驗及操作進行，評估題目由國教署委請專家學者，指導各高級中等學校及特殊教育學校教師編製，統一配發供各分區評估作業使用，經評估為能力較佳的學生則優先安置於高級中等學校集中式特教班。

孫旻儀說明，評估日當天，各分區承辦學校均會安排校醫或護理師在各分區能力評估場地，以協助參加學生的臨時醫療需求，能力評估結果通知單將於4月22日寄發，同時提供網路查詢服務，並於4月29日提供複查。更多能力評估相關資訊可至「113學年度身心障礙學生適性輔導安置」網站查詢。

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