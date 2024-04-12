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雲林某國中生往湯桶倒清潔劑害13師生送醫 張麗善要求加強校安

雲林縣長張麗善受訪指出，誤食湯品師生就醫檢查均無大礙，未來會加強嚴格督促防範，確保師生安全。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善受訪指出，誤食湯品師生就醫檢查均無大礙，未來會加強嚴格督促防範，確保師生安全。（記者黃淑莉攝）

2024/04/12 09:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣某國中學生昨天疑似惡作劇把洗浴廁清潔劑倒入午餐湯桶中，造成班上老師及多名學生誤食，出現身體不適等症狀，陸續有13人送醫，所幸均無大礙；該事件引起社會關注，縣長張麗善今早受訪指出，針對校園安全尤其營養午餐，會要求校方及縣府相關單位加強嚴格審慎督促，確保師生安全。

學校校長說明事件發生經過指出，該班學生喝到湯覺得有怪味道，導師也試喝了一下覺得有異，立即通報校方，學校相關人員通報教育處、衛生局及報警，當場查扣整桶湯，後來老師及9名學生覺得身體出現噁心、頭暈、肚子灼熱等不適症狀，校方打119以救護車送醫治療，之後有3名由學生家長自行帶到醫院，共13人就醫。

校長說，經過醫院抽血、照X光檢查，13名師生血液檢查都正常，X光檢查腸胃有脹氣，研判應是誤食清潔劑過敏導致腸氣，吊完點滴後，13人都回家休息。

昨天下午校方已針對留在學校的學生諮商輔導，今天上午同學都回校上課，惡作劇同學因事件還在調查，與家長溝通後讓孩子先在家做線上學習。

校長強調這是單一事件，第一時間警方也介入，學生還原過程，該名學生在家長勸導之下有坦承，雖是調皮惡作劇，但這個行為是非常嚴重，學校不包庇任何行為，依法處理，也建立孩子法治觀念。

張麗善表示，針對校園安全，尤其營養午餐縣府會嚴格審慎來督促及防範，避免學生誤觸任何東西，確保師生安全。

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