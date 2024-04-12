大身帝爺公助學！玄天上帝誕辰 員林衡文宮獎學金嘉惠417學生

員林衡文宮舉辦慶祝玄天上帝誕辰儀式，在巨型神像前頒發真武獎學金，助學417名學生。（記者陳冠備攝）

2024/04/12 00:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕每年農曆3月3日是玄天上帝誕辰，擁有全台最高玄天上帝巨型神像的彰化員林衡文宮11日舉辦慶祝誕辰儀式，特別的是，廟方不收禮還送禮，頒發品學兼優清寒獎學金給彰化地區417名學子，發放救濟金給120名低收戶，扶弱送暖近百萬元。陳姓學生說，很特別的獎學金，好像感受到神明的加持。

員林衡文宮主祀玄天上帝，頂樓有座72尺（約21.6公尺）高玄天上帝巨型神像，當地人稱衡文宮主為「大身帝爺公廟」。衡文宮今天舉行玄天上帝壽誕儀式，在大殿擺設宴王桌料理，好讓帝爺公招待眾神享用美食，同時延續十多年的慶祝傳統，在巨型神像前頒發真武獎學金。

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衡文宮主委陳明仁說，為發揚玄天上帝慈悲精神，每年壽誕儀式也頒發真武獎學金給當地學子，今年共計有417名員林、大村等86所學校學生獲得獎學金，國小學生1000元，國高中學生2000元，總計發放48萬6000元獎學金。

來自員林的陳姓小學生說，平時就會來衡文宮拜拜，覺得巨型神像很威武，在祂面前領獎學金覺得很特別，感覺有受到帝爺公的加持。

陳明仁說，今年有許多善信踴躍贊助，讓救濟物資的品項又比往年更加豐富，除了獎學金，衡文宮每週日也辦愛心食堂，已開辦近5年，平均每週有200名低收入戶受惠，至今造福上萬弱勢民眾，希望能提供給低收人士溫暖。

衡文宮舉行玄天上帝壽誕儀式，大殿擺設宴王桌料理，好讓帝爺公招待眾神享用美食。（記者陳冠備攝）

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