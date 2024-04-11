小琉球陸域新祕境 「琉行之道」打卡換毛巾秒殺

毛巾上就印有「琉行之道」的縮小版地圖。（記者陳彥廷攝）

2024/04/11 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕4月開始就是屏東縣琉球鄉旅遊旺季，為讓人潮分流，紓解潮間帶壓力，大鵬灣國家風景區管理處今年在陸域啟用「琉行之道」，上方可愛的裝置藝術吸引遊客朝聖，打卡兌換的毛巾相當搶手，加碼後還是秒殺。

鵬管處說，一般遊客到小琉球就是要玩水看海龜，潮間帶壓力太龐大，為分流人潮到陸域，選定太子宮到杉福炮陣地約2公里步道，於環島公路下方塑造「琉行之道」，委外由專業藝術團隊打造3座大型、10座小型裝置藝術，全程遮陰多，走起來就像海邊賞景步道，約1.5個小時可走完全程。

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鵬管處說，大型裝置為「八福獸」、「轉大人暖身操」及「看海不是海」，八福獸以琉球8個有「福」字的村落為題，由土生土長的藝術家與孩童組成設計團隊，把村名設計成「特色福獸」，再由藝術家製作成陶藝作品，坐在代表小琉球家鄉特色和環境議題的時空門，守護這座可愛又美麗的島嶼。

小型的裝置藝術則是散落步道沿途，由「擔水的日子」、「出國」及「分魚」等10個療癒系小型裝置藝術串聯「小琉球島友會」，其中，「擔水的日子」是因早年小琉球仰賴井水，有些家戶必須步行1小時以上才有公井可取水，為防止水溢出來，通常會在水面放一片「披仔」，也就是竹片編的八角形扇面；有時小孩跟著大人去挑水時，會將臉盆、毛巾、肥皂帶著，順便在井旁洗清涼再回家。

鵬管處長許主龍說，為推廣新景點，之前推出「與裝置藝術合照換毛巾」活動，毛巾上印有「琉行之道」縮小版地圖，首批400條供不應求，加碼250條準備供清明連假使用，連假還沒放完就「秒殺」，顯見新景點很吸睛，未來將持續以新方式推廣，分流旅遊遊憩壓力。

琉行之道相當適合散步打卡。（記者陳彥廷攝）

小型環置藝術「擔水的日子」。（記者陳彥廷攝）

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