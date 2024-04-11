有bear無患！林業署在東眼山辦台灣黑熊救援應變演練

新竹分署工作站同仁操作臺灣黑熊救傷運送流程。（林業保育署新竹分署提供）

2024/04/11 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕觀霧樂山林道、霞喀羅國家步道、清泉瀑布等地近兩年來，曾有民眾目擊黑熊，農業部林業及自然保育署新竹分署今天（11日）在東眼山國家森林遊樂區舉辦台灣黑熊救援應變演練，邀請台北市立動物園的獸醫團隊、野聲環境生態公司等專業團隊，向相關部落組織以及地方政府分享黑熊救傷經驗與技巧，加強對台灣黑熊救援的應變能力。

課程涵蓋台灣黑熊生態習性、痕跡辨識、人熊保育議題，另以模擬黑熊滋擾與救傷應變等多個面向進行人員實地操作。透過訓練，參與者可習得適切的知識和技能，確保對黑熊傷困情況做出妥適且安全的處理，即時提供最佳的判斷和救援措施。

請繼續往下閱讀...

新竹分署呼籲，民眾如於山區與黑熊相遇，勿驚擾、勿慌張，面向黑熊循原路慢慢後退，慢慢避開其視線範圍；若發現台灣黑熊入侵農地或受困陷阱，可立即撥打03-5224163或0800-000-930，將由新竹分署會同專業團隊前往協助鑑定處理及救援。

一旦發現誤捕台灣黑熊，一定要立即通報，不用擔心被究責。另山區農友與部落族人如有防治野生動物危害農作或傳統狩獵需求，也可至新竹分署所轄各工作站，以制式大口徑套索免費換取「改良式獵具」，避免誤捕黑熊的意外事件發生，還給黑熊一個免於受害的棲息環境。

受邀參與的部落組織包括新竹縣的尖石鄉養老yulu文化生態發展協會、五峰鄉桃山社區發展協會、Skaru流域部落群，桃園市復興區的爺亨部落多元產業發展協會、雪霧鬧生態保育協會以及Piyasan Gogan狩獵文化協會，同時邀請保七第五總隊新竹分隊、地方縣市政府協力夥伴參與。

其中，新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會是新竹分署轄內第一個台灣黑熊巡守隊，平時經由巡護可實際參與黑熊保育工作，而透過參加此次演練，更有助成員了解台灣黑熊救援工作的過程與可先採行的行動。

新竹分署工作站同仁操作臺灣黑熊救傷運送流程。（林業保育署新竹分署提供）

新竹分署辦理臺灣黑熊救傷應變演練（林業保育署新竹分署提供）

拉拉山國家林林遊樂區的入口意象─台灣黑熊，新竹分署期盼能避免誤捕黑熊的意外事件發生，還給黑熊一個免於受害的棲息環境。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法