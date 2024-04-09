台中和平黑熊Lisayung傷癒 泰雅祝禱聲中野放重返山林

熊籠開啟，台灣黑熊Lisayung即朝向山林奔去。（林業保育署提供）

2024/04/09 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區松茂部落居民去年12月在松茂林道旁山域發現有台灣黑熊受困套索，在農業部林業及自然保育署台中分署、生物多樣性研究所同仁歷經近17小時救援後，醫療照養4個月，並獲泰雅族人命名為生命泉源之母「Lisayung（驪薩韻）」，因恢復情形良好，經評估健康無虞，今天上午在在地泰雅族人吟唱祝禱聲中放重返山林。

林業保育署台中分署表示，這隻黑熊是已有生產經驗的成年母熊，雖然受困套索的右前掌因傷勢嚴重而無法保留，但傷口已全部癒合，且經獸醫師專業評估，其攀爬、行走情形良好，對人保持高度警戒，符合各項野放標準。

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在黑熊照養期間，松茂部落耆老蔡長管、理事長胡第耀及族人，也以代表溫柔婉約女性之名的Sayung，結合松茂山溪源頭意象Li，命名為生命泉源之母「Lisayung（驪薩韻）」，希望牠重返山林後如山泉涵養黑熊族群、繁衍不息。

林業及自然保育署台中分署表示，Lisayung經評估確定可野放後，獸醫師為牠檢查時發現其頸圍較頭圍大，異於一般黑熊頭頸比例，如繫掛衛星發報頸圈很有可能於短時間即脫落，且Lisayung以往並無接近部落活動紀錄，照養期間亦對人保持警戒，因此這次僅於上耳標後將其送至人煙罕至的適合棲地進行野放，並於可能活動範圍架設紅外線自動相機，以了解其野放後活動情形，但受限於頸圍較大，因而不另外進行衛星追蹤。

在今早的野放現場，松茂耆老蔡長管用泰雅族語吟唱生命祝禱，在場族人也以族語為Lisayung送上祝福，野放籠開啟瞬間，眾人目送Lisayung朝山林奔去，期盼牠重返山林後從此自在悠遊。

林業及自然保育署台中分署感謝松茂部落居民熱心通報及參與，使Lisayung順利野放，未來持續鼓勵黑熊棲地周邊社區部落參與黑熊生態服務給付，組成棲地巡護隊，協助移除不明獵具；也會向山村居民宣導人熊遭遇因應措施，共同守護黑熊。

泰雅族人以泰雅傳統儀式用小米酒祈求祖靈給予台灣黑熊 Lisayung祝福。（林業自然保育署提供）

松茂部落蔡長管耆老帶領部落族人、林業自然保育署台中分署長張弘毅及在場參與者共同為Lisayung祈禱。（林業自然保育署提供）

松茂部落蔡長管耆老以泰雅傳統古調吟唱，祈求祖靈用愛眷顧台灣黑熊Lisayung。（林業自然保育署提供）

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