台南攜手跨縣市學校 創新5G新科技教學

台南市土城國小、重溪國小、三股國小與屏東縣大潭國小共創教育元宇宙跨校聯盟。（台南市教育局提供）

2024/04/11 21:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南5G新科技教學推廣，由土城國小、重溪國小、三股國小共同成立「教育元宇宙跨校聯盟」，今（11）日邀請屏東縣大潭國小加入聯盟參與，學生使用VR頭盔一起進到「跨界探索海洋生態」學習平台課程，運用多元模式的數位智慧環境，體驗沉浸式學習，建立教學典範。

南市在5G新科技教學上，共有22校獲選教育部2023至2024年示範學校計畫，其中土城國小、重溪國小主要發展VR融入教學與教育元宇宙，三股國小則為XR（包含擴增實境AR、虛擬實境VR、混合實境MR）數位共學中心收播學校。

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今天土城國小由主任林慧清進行元宇宙課程教學，透過「龍虎石斑魚教學」、「3D立體石斑魚模型觀摩」以及「石斑魚繪圖創作」等系列活動，讓學生學習海洋生物多樣性及其保護的重要性。重溪國小謝璨鴻主任則帶領學生進行海洋教育相關議題討論，透過跨校討論及交流，培養批判性思考與問題解決能力。

三股國小、大潭國小及土城國小、重溪國小的教師群，則共同備課及架構教學模組，共同打造開放共享的「教育元宇宙」學習平台，打破傳統學習的界限，跨校聯盟的學生皆能在虛擬環境中，以身歷其境方式學習各種知識。

南市數位學習推動辦公室主任高誌健表示，教育元宇宙衝擊對教育的想像，「教育元宇宙」跨校聯盟帶來創新典範，元宇宙學習突破時間與空間，讓任何人能在任何時間或地點都能沉浸式學習及討論，並實現一個開放、平等的學習理念。

南市教育局表示，元宇宙教學不僅是一種教學模式，更是教育理念的轉變，在教育元宇宙平台上，師生能使用不同的虛擬空間來進行教學與協作，透過不同的數位教學工具，有效提高學生學習動機及成效。

土城國小學生在教育元宇宙使用便利貼發表意見。（台南市教育局提供）

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