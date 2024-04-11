原玉井糖廠福利社化身淺山故事館 4/27結合市集開幕

玉井噍吧哖事件紀念園區旁的舊台糖福利社將變身成為淺山故事館，預計4月27日開幕。（記者劉婉君攝）

2024/04/11 21:04

〔記者劉婉君／台南報導〕台南玉井「淺山市」市集活動每年吸引許多民眾參與，2024春季場將於27、28日在玉井噍吧哖事件紀念園區舉行，原玉井糖廠福利社也將化身為淺山故事館，於市集首日開幕。

玉井淺山市每年分為春、秋2季舉行，將噍吧哖事件等淺山的歷史與故事融入活動中，去年秋季場２天活動就吸引約2萬人次參加，今年活動有淺山料理秀、限定風味餐盒、山林生存法則闖關、主題手作體驗、淺山講堂、走讀活動、藝術工作坊、綠原舞台演出等，並推出專屬紀念商品。

請繼續往下閱讀...

而位在玉井噍吧哖紀念園區旁的舊台糖福利社，目前也正由台南市曾文溪產業觀光發展協會改造中，將化身成為「淺山故事館」，未來1樓將提供餐飲服務，展售在地農民生產的農產品及料理，歷屆淺山市集熱賣的商品也將引進，並將介紹玉井400年來的故事及農友，2樓則是共創空間。

台南市曾文溪產業觀光發展協會蘇建誌表示，淺山故事館入口處的造景及牆上的植物拓印，都是來自山裡或農園的淺山在地農作物及植物，雖然現在正值農忙時期，大家每天忙完田裡的工作，就趕到故事館布置，集結大家的創意與想法，共創呈現，不只是故事館，更可說是夢想館。

淺山故事館布置的植物都來自山裡或在地農園。（記者劉婉君攝）

淺山故事館布置的植物都來自山裡或在地農園。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法