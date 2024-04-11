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4/14起台中4行政區停水32小時 逾6萬戶受影響

西屯、南屯、烏日及大雅區等4區，14日上午10點起到15日晚上10點，停水36小時。（擷自盧秀燕臉書）

西屯、南屯、烏日及大雅區等4區，14日上午10點起到15日晚上10點，停水36小時。（擷自盧秀燕臉書）

2024/04/11 20:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣自來水公司第4區管理處配合市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理管線遷移、安裝蝶閥等工程，包括西屯、南屯、烏日及大雅區等4區，將自14日上午10點起到15日晚上10點，停水36小時，估逾6萬人受影響，台中市長盧秀燕今再提醒市民提前儲水預做準備。

盧秀燕指出，這次停水主要是配合市政路拓寬，需要施作工程遷移管線，擔心多次停水嚴重影響市民生活，將新設蝶閥工程合併施作，一次停水一次完工，希望將影響減到最低；她提醒中科、精密園區及台中工業區周邊的市民，西屯、南屯、烏日、大雅區共約6萬戶，4月14日早上10點至4月15日晚上10點將停水，共計36小時，請市民務必提早儲水準備；也別忘了停水期間要關掉抽水機，避免馬達空轉造成損壞或引發火災。

民眾可撥台水公司1910客服中心，32處臨時取水站可查

https://wateroffmap.water.gov.tw/map）；經發局另指出，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用；台水公司停水查詢可撥1910客服中心、04—22210169台中服務所、04—22442469台中給水廠、04—25661234大雅營運所、04—23381614烏日營運所。

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