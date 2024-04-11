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鄭英耀將任教長 教團籲召開教育國是會議

將出任教育部長的國立中山大學校長鄭英耀，嫻熟國教和高教。（資料照）

將出任教育部長的國立中山大學校長鄭英耀，嫻熟國教和高教。（資料照）

2024/04/11 20:29

〔記者林曉雲／台北報導〕將出任教育部長的國立中山大學校長鄭英耀，嫻熟國教和高教，教育團體多肯定他接掌教育部，但也呼籲新教長上任之後，儘速召開教育國是會議，與教育團體展開對話，以凝聚共識，繼續推動教育改革。

鄭英耀從屏東師專畢業後，擔任過國中小老師，後一路讀到政治大學教育博士，進入中山大學教育研究所任教，從教育所所長、學務長、社會科學院院長、行政副校長，2016年當選中山大學校長，兩屆任期共8年。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，鄭英耀擔任國立大學校長8年期間，國教改變非常的多，希望新教長能接地氣，多了解教育現場的問題，多與教育團體對話，上任後儘速召開教育國是會議，以凝聚共識，也盼導正雙語政策「執行上錯誤」。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，鄭英耀很容易溝通、願意傾聽教育基層聲音，過去曾擔任過國小老師、地方教育主管，有多面向經驗，是一個適合的教育部長人選，下一階段國教課綱攸關國教發展，盼新教長上任後能以前瞻性的眼光展開新課綱的規畫。

全國家長教育志工聯盟智庫執行長吳福濱表示，鄭英耀在高雄市教育局長和中山大學校長都表現優秀，在上任教育部長之後，希望他繼續推動教育改革，造福師生和家長。

國立大學校院協會理事長、台灣大學校長陳文章表示，中山大學在鄭英耀校長帶領下，校務有長足進步，相信出任部長後，也會有傑出表現，也希望政府能重視人才培育，對各級教育長期規畫及投資能加強，台灣沒有太多天然資源，最重要的是人才培育，建議政府與各級學校之定期溝通能加強，並提出宏遠規畫及資源投入，台灣需要人才培育的前瞻基礎建設，而不只是硬體的前瞻基礎建設。

中山大學傑出校友、暨南國際大學校長武東星表示，鄭英耀帶領中山大學成立醫學院與半導體學院，並積極推動成雙語大學，不斷增加外籍教師人數及全英語授課，相信「鄭部長」會帶領高教更多元化、特色化及國際化；而鄭英耀擅於溝通和高度親民，之前他到中山大學參加會議，開完會後，鄭英耀特地開車載他們去看黃色小鴨，體驗難得的活動。

全國私校工會副理事長尤榮輝表示，鄭英耀一直都是教育部長呼聲很高的人選，這次出線不讓人意外，認為鄭英耀更有能力處理高教問題，希望上任之後，可以多聽私校聲音。

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