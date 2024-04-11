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力積電攜手供應鏈10廠商減碳 苗縣府表揚

苗栗縣政府配合經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級輔導計劃」，去年輔導力晶積成電子公司，攜手供應鍊共10家廠商加入；縣府今（11）日表揚廠商，感謝共同為減緩地球暖化的付出。（縣府提供）

苗栗縣政府配合經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級輔導計劃」，去年輔導力晶積成電子公司，攜手供應鍊共10家廠商加入；縣府今（11）日表揚廠商，感謝共同為減緩地球暖化的付出。（縣府提供）

2024/04/11 15:01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕面臨國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型因應。苗栗縣政府配合經濟部推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級輔導計劃」，去年輔導力晶積成電子公司，攜手供應鏈共10家廠商加入。縣長鍾東錦今（11）日表揚廠商，感謝共同為減緩地球暖化的付出，並共同見證「減碳大棒」交接給東和鋼鐵公司，期許官方、企業一起朝低碳化、智慧化轉型。

為加速產業低碳轉型、實現碳中和目標，經濟部產發署去年起推動「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助計畫」，促使達成工業部門2030年減量目標，加速產業綠色轉型並擴大落實減量，去年計劃總預算達35億，補助項目分為「低碳化」和「智慧化」，每案最高分別可獲3000萬元與2000元萬補助。

縣府去年輔導的縣內第一家業者即為力積電，該公司攜手供應鏈廠商共同減碳，包括三福化工、松勁科技、智勝科技、靖洋科技、鋒魁科技、巨茂應用材料、建泓科技、派德工程、久福金屬與九玄科技等10家企業共同參與，獲經濟部補助2550萬元。

鍾東錦今天上午在縣府公開表揚並感謝力積電和相關供應鍊廠商配合推動計劃，經濟部產業發展署組長陳國軒、新竹科管局副局長胡世民也出席參加。因東和鋼鐵公司為碳排大戶，今年也提出申請，會中也安排力積電將「減碳大棒」交接給東和鋼鐵，期許官方、企業一起朝低碳化、智慧化轉型。

鍾東錦並表示，苗栗縣為落實減碳減排政策，成為全台第一個加入「新加坡全球碳交易平台」，未來透過輔導在地企業建立正確的碳資產觀，提升永續績效和企業形象，全力打造科技產業及觀光大縣。

力積電總經理謝再居表示，推動永續經營低碳轉型工作，最初壓力來自廣大投資人，要求製程使用最少的水電資源、最低的排碳量，感謝經濟部提供經費、縣府協助，攜手供應商進行知識交流，未來計劃逐漸啟動和開展，可望每年的碳排可減少4~5萬噸，每年節省電力約700萬度，繼續擴展到其他供應商。

縣府工商發展處表示，力積電成立供應鏈低碳轉型輔導團，導入相關減碳及減溫半導體先進技術，並協助供應鏈進行ESG及節能減碳推廣及教育訓練，視各廠能源耗用狀況，提供相應的減排措施和節能建議，共創低碳與智慧製造的利基。另外，透過顧問團溫室氣體盤查，促進節約能源和提升效率，同步減碳升級、確保產業競爭優勢。

東和鋼鐵公司今年提出申請，力積電將「減碳大棒」交接給東和鋼鐵。（縣府提供）

東和鋼鐵公司今年提出申請，力積電將「減碳大棒」交接給東和鋼鐵。（縣府提供）

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