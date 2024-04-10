全台20家排碳大戶減碳龜速 綠色和平籲加速再生能源自發自用

綠色和平今（10日）發布「氣候行動警示燈：台灣20大排碳大戶的氣候責任」報告。（記者陳嘉怡攝）

2024/04/10 11:06

〔記者陳嘉怡／台北報導〕綠色和平今（10日）發布「氣候行動警示燈：台灣20大排碳大戶的氣候責任」報告，點名全台20家排碳大戶的減碳和再生能源進度龜速，其中ICT產業再生能源發展空有目標，進度卻嚴重落後；傳統產業則連再生能源目標都未提出，呼籲企業儘速投入再生能源自發自用並提高使用占比，擺脫對化石燃料依賴、履行企業減碳責任。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，該報告是透過環境部事業溫室氣體排放量資訊平台2022年公開資料，並參考國際不同氣候行動評比指標，盤點台灣前20大溫室氣體排放企業的減碳目標及進度、再生能源目標及占比、生物多樣性、綠領人才等氣候行動表現。ICT產業包含：台積電、群創、台灣美光、友達、聯電；傳統產業則包含：台塑化、中鋼、中龍鋼鐵、台塑、台化、中油、南亞、台泥、長春石化、亞泥、大連化工、長春人造、正隆、中石化、榮成等。

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徐祥誠指出，ICT產業的碳排放超過8成來自於用電，許多企業空有RE100（使用100%再生能源）目標，實際進度卻非常落後，聯電、群創和台灣美光等在2022年的實際再生能源使用比例均低於0.2%，其中台灣美光對於再生能源沒有任何使用進度和目標規劃。傳統產業的減碳更消極，且欠缺再生能源轉型行動，沒有一家的再生能源使用比例超過0.7%，甚至有9家企業在2022年完全沒有使用任何再生能源，在評比項目中的再生能源目標、實際使用方面都取得紅燈。

徐祥誠也表示，超過五成的企業在生物多樣性保育方面缺乏承諾或行動，僅有台積電、台泥依循TNFD（自然相關財務揭露）框架，定期進行相關監測與保育行動而取得唯二的綠燈。此外，企業普遍對綠領人才培育的重視程度不足，缺乏充分的內部訓練、技能培訓或外部合作，可能導致企業在淨零轉型過程中出現人才缺口。

徐祥誠表示，這20家排碳大戶造成的化石燃料碳排，為台灣額外造成高達7762億的環境外部成本，應積極採取氣候行動擺脫對化石燃料的依賴，建議ICT產業盡快投入綠電自發自用、傳統產業則必須制定再生能源目標並加速轉型，降低現今面對電價調漲、碳費徵收等企業外部風險，提高自身產業競爭力；投入發展再生能源也能減輕台電虧損，減少排碳大戶用電由全民來補貼的窘境。

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