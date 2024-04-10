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花蓮強震》日本各界捐款踴躍 謝長廷：台日像家人不支援不安心

日本政府捐助花蓮強震百萬美元，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（左）十日將善款的目錄轉交給駐日代表謝長廷（右）。（記者林翠儀攝）

日本政府捐助花蓮強震百萬美元，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（左）十日將善款的目錄轉交給駐日代表謝長廷（右）。（記者林翠儀攝）

2024/04/10 21:55

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕台灣花蓮的強震受到日本各界極高的關注，日本政府在災後兩天立即宣布捐助台灣100萬美元（約合台幣3206萬元），這筆善款今天透過日本台灣交流協會理事長谷崎泰明，轉交給駐日代表謝長廷，引來數十家日媒採訪。

謝長廷表示，因為今年元旦日本能登半島發生大地震，台灣的全力支援讓他們印象深刻，所以這次花蓮強震，讓他們覺得若不支援內心會有不安，他認為，這就像家人之間對彼此的關心。對於日本政府與國民的關心與實際支援，台灣人民謹記在心。

谷崎泰明在致詞時表示，花蓮強震目前造成13人（最新死亡人數為16人）不幸罹難、超過千人棲身避難所，還有多人行蹤不明，除了要對逝者與遺屬致上哀悼，也期盼受影響的民眾可以儘早恢復平日生活。

日本各界這次對花蓮強震發起的賑災捐款活動，可說是空前的踴躍，除了日本政府之外，民間包括透過媒體、網路平台及各大超商，幾乎是全體動員。

今天除了日台交流協會轉交給駐日代表處的百萬美元善款外，昨天神奈川縣知事黑岩祐治也拜訪駐日代表處橫濱分處，表達慰問花蓮震災之意，今天早上由日本地方自治體首長組成的「日台共榮首長聯盟」會長宮元陸也拜訪謝長廷，表達慰問並捐助100萬日圓（約合台幣21萬元）善款。

駐日代表處人員也表示，花蓮震災後該處不停地接到來自日本各方的電話慰問，很多日本民眾均表示想捐款賑災，但得知駐日處並未設捐款專戶而感到失望。為了不讓日本民眾的美意折損，謝長廷在今天例行記者會上表示，駐日處正在向中國託銀行的子公司「東京之星」申請成立限期的捐款專戶，近日將會公開，捐款期限可能定到5月初左右。

謝長廷表示，花蓮地震後日本各政黨都有慰問，很多組織和政黨都在募款，有些地方政府、地方市長聯誼會，還有民間組織都專程來捐款，雖然金額是不多，但誠意很感人。他認為這就像家人之間對彼此的關心，如果不支援內心會有不安。

謝長廷也提到，在遭逢天災時台日互伸援手是一種「善的循環」，天災很多的鄰國本來就應該互相幫忙，這是一個理想狀態。世界甚至有很多國家的鄰國都是在打仗，他認為，台灣善的循環，可以成為世界典範。

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