氣候異常！高雄玉荷包、青梅等產量剩下3成 農損達6.3億

高雄玉荷包荔枝大量落果，整體產量剩下3成。（記者陳文嬋攝）

2024/04/10 20:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕氣候異常忽冷忽熱致災，高雄玉荷包及黑葉荔枝、龍眼、青梅及水蜜桃飽受衝擊，整體產量剩下3成，總計損失6.3億元，農業局今完成勘災，爭取中央現金救助，協助農民復耕、減少損失。

農業局表示，今年初氣候不穩定，雖有幾波低溫促進果樹開花，但因持續高溫乾旱影響，導致果樹開花結果不易，包括玉荷包及黑葉荔枝、龍眼、青梅及水蜜桃紛紛傳出災情。

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尤以荔枝產業損失最多，高雄荔枝種植面積3043公頃，其中玉荷包全國第一，年經濟產值達12億元，今年開花率約6至7成，著果期受到3月高溫影響，造成持續落果嚴重，整體產量剩下3成，後續仍可能持續落果，黑葉荔枝受到1月高溫影響，不利花芽分化，開花率約4成，產量不到3成；兩者總計損失6.3億元。

高雄青梅種植面積1395公頃，是全國最大有機梅產區，那瑪夏區水蜜桃種植面積40公頃，均受到1至2月氣候乾旱影響，導致青梅及水蜜桃著果率差，且果實發育不佳，導致青梅減產3成5以上、損失9千多萬元，水蜜桃減產3成、損失700萬元。

此外，高雄龍眼種植面積1285公頃，受到2月高溫影響，造成開花情況不佳，花況剩下3到4成，產量不到3成，損失1.1億多元。農業局長張清榮今與大樹區農會總幹事歐幸娟、旗山區農會總幹事方介佐，深入產地關心荔枝產業，向農民了解受災情形。

農業局連日來邀集農業試驗所、高雄區農業改良場、農糧署及區公所勘災，今完成災情確認，玉荷包及黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏水蜜桃受損均達2成以上，向中央爭取現金救助。

農業局表示，倘獲中央核定救助，玉荷包每公頃救助10萬元；水蜜桃每公頃9.5萬元；黑葉荔枝、龍眼、青梅每公頃6.2萬元，以協助農民復耕。

局長張清榮表示，市府持續關心各項作物生長情形，倘有災損即積極爭取現金救助，並提醒農民發現災損後，儘速向區公所通報災情，農業局也會儘早啟動勘災程序，給予農友復耕、復建的補助與支持。

高雄青梅減產3成5以上，損失9千多萬元。（記者陳文嬋攝）

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