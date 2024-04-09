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高雄玉荷包荔枝產量剩下3至4成 明勘災爭取現金救助

高雄玉荷包荔枝產量剩下3至4成。（記者陳文嬋攝）

高雄玉荷包荔枝產量剩下3至4成。（記者陳文嬋攝）

2024/04/09 22:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝今年開花率達7成，不料近來日夜溫差超過10度，加上吹南風太過強勁，一夕之間落果一半，整體產量剩下3至4成，預期今年價格會比去年高，農業局將啟動災情確認，明邀勘查小組實地勘查，為農民爭取現金救助。

高雄荔枝種植面積3千多公頃，以大樹區近6成為大宗，主要品種玉荷包荔枝聞名國際，種植面積2300多公頃，年產量與面積都是全國第一，今年受到氣候異常影響，中南部荔枝幾乎沒開花，高雄農民栽種技術優異，玉荷包荔枝開花率達7成。

不料靠天吃飯風險高，2月底至3月初冷熱交替，近來白天太熱達36度，比以往溫度更高，晚上低溫又比以往低，日夜溫差超過10度，氣候劇烈震盪、忽冷忽熱，造成玉荷包荔枝受不了，加上吹南風太過強勁，產量剩下3至4成。

神農獎玉荷包達人尤惠璋表示，高雄農民栽種玉荷包荔枝技術成熟，今年開花率達7成全國最好，無奈正值著果期，仍不敵天氣變化，一夕之間落果一半，產量剩下3至4成，感嘆拚不過老天，今年產期將延後近1周。

高雄型農許倫肇指出，今年天氣忽冷忽熱，造成玉荷包荔枝結果率不佳，產量剩下3至4成，今年外銷訂單成長達100噸，將出口美、紐、法、日、加、香、新等7個國家，量少價揚不利外銷，仍會咬緊牙根去做，以穩定外銷市場。

農業局將啟動災情確認，明邀集農糧署、高雄農改場、鳳試所等，組成勘查小組，深入產地實地勘查，為農民爭取現金救助。

高雄玉荷包荔枝產量剩下3至4成。（記者陳文嬋攝）

高雄玉荷包荔枝產量剩下3至4成。（記者陳文嬋攝）

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