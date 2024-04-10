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中市40多年三代知名饅頭店 黑糖饅頭檢出人工甜味劑下架罰3萬

食安處稽查抽驗中式炊蒸食品，1件黑糖饅頭驗出不得檢出的人工甜味劑。（市府提供）

食安處稽查抽驗中式炊蒸食品，1件黑糖饅頭驗出不得檢出的人工甜味劑。（市府提供）

2024/04/10 16:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中區市場40多年歷史的老牌知名的饅頭店，販售黑糖饅頭被中市食安處驗出環己基（代）磺醯胺酸鹽（人工甜味劑）1.34g/k，由於不得使用於中式炊蒸類產品，已立即要求下架停止販賣，並依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元。

台中市食安處今天公佈中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查結果，其中抽驗包子、饅頭及麻糬類等中式炊蒸食品24件，檢驗甜味劑、防腐劑及食品中微生物衛生標準，其中1件黑糖饅頭檢出甜味劑是環己基（代）磺醯胺酸鹽1.34g/kg（標準：不得檢出），已依違反食安罰裁處3萬元，立即責令業者將問題產品下架並銷毀。

食安處指出，環己基（代）磺醯胺酸鹽是人工合成的甜味劑，按「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，不得使用於 中式炊蒸類產品，若長期食用，易增加腎功能負擔，建議民眾不宜過量食用。食安處同時呼籲業者，使用食品添加物應遵守規定，選擇具有產品登錄碼的食品添加物，並遵守使用範圍及注意使用限量。

業者表示，近年來糖價漲了1倍，店內黑糖饅頭仍維持一顆12元，有製作蜜餞的朋友推薦使用甜味劑並表示製作蜜餞都有使用，才使用甜味劑替代部分用糖，遭稽查不合格開罰，才知道不能使用，該批製作100多顆，售出70多顆，其餘皆丟掉，之後也未再使用。

食安處表示，中式炊蒸食品包子、饅頭及麻糬類，產品含水量高，易受台灣高溫多溼影響，若業者於生產過程衛生管控不佳、餡料及成品貯存不當，或使用添加物不慎，易有食安疑慮，這次共計稽核12家業者、查核標示32件，並抽驗炊蒸食品24件，除該件黑糖饅頭檢出甜味劑，其餘皆符合規定。

食安處提醒，台中市以獨特的炊蒸食品聞名，不僅口味豐富，且製作精湛，消費者如有購買炊蒸製品回家食用，可注意選購四重點，包含選擇衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品；避免挑選外觀過於鮮豔非自然顏色的食品以及有特殊、強烈芳香味道的產品；注意產品標示及保存資訊；購買後儘速享用，避免放置於室溫過久，以減少微生物孳生的風險，才能吃健康又安心。

最新稽查或抽驗結果，可至「台中食藥安智慧雲-食安GIS專區」查詢下載。

食安處稽查抽驗中式炊蒸食品。（市府提供）

食安處稽查抽驗中式炊蒸食品。（市府提供）

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