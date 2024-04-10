拚最後一哩路！日月潭串聯自行車道 大竹湖斷點暑假前動工

日月潭湖光山色聞名遐邇，環潭自行車道更是遊客必遊景點。（記者劉濱銓攝）

2024/04/10 15:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭湖光山色聞名遐邇，其中水上自行車道還曾入選CNN全球10大最美自行車道，但礙於台電水力發電設施，環潭自行車道主要斷點大竹湖路段遲遲無法串聯，日月潭風景區管理處近年積極與台電溝通，規劃透過推進工法串聯「最後一哩路」，斷點打通工程預計暑假前動工，並分3期施作，最快2026年底可串聯全線14公里，讓遊客暢遊環潭自行車道。

日管處表示，潭區環繞一圈約30公里，現階段環潭路線包含14公里的自行車道，以及16公里的省道路段，自行車道以月牙灣為起點，一路延伸至終點伊達邵碼頭，惟其中大竹湖段因有台電注水口水力發電設施，因此自行車道實際尚存2公里的斷點。

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為了完成「最後一哩路」，近年持續與台電溝通，並轉換施工方法，將一改過去施工闢建便道容易衝擊生態，此次改採對環境影響較小的推進工法，規劃沿著邊坡打樁，再架設自行車道鋪面，以漸進方式推進施作，才讓斷點打通工程得以推動。

預計今年6月起分3期施作大竹湖自行車道，首期會從潭區松柏崙步道施作至大竹湖停車場，預計明年暑假完工，第二期工程則會在年底從大竹湖停車場施作至台電注水口附近的清淤工區，預計2026年暑假完工。

最後一期工程目前正在規劃，預計從清淤工區銜接至九蛙疊像自行車道，若一切順利，最快2026年底完工，全長14公里的自行車道就會串聯完成，至於後續的環潭自行車道延伸建置，未來則會和地方、邵族民眾溝通討論，並評估效益後再行推動。

日月潭環潭自行車道是遊客必遊景點，惟大竹湖路段尚存2公里斷點，今年暑假前將展開自行車道工程，力拚串聯的「最後一哩路」。（記者劉濱銓攝）

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