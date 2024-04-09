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循環建築風！ 6/30前入住台南沙崙智慧綠能宅 租金最高7折

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區規劃有生態農園，6月30日前完成簽約入住可享租金優惠。（台糖公司提供）

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區規劃有生態農園，6月30日前完成簽約入住可享租金優惠。（台糖公司提供）

2024/04/09 18:51

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台糖公司在台南興建「沙崙智慧綠能循環住宅園區」及「崇賢循環住宅」，引領國內循環建築風潮。為使更多人體驗，台糖限時推出優惠入住沙崙循環宅專案，6月30日前完成簽約，租金可享7或8折優惠，最低只要月付8431元。

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區從最初的規劃設計、材料選擇、建築施工，到後續的營運管理等各層面，皆導入循環經濟理念，例如以模組化與乾式方法施工，並以BIM系統建置材料護照，讓建材於拆卸後可至建材銀行平台進行交換使用。此外，園區的公共設施，如電梯、照明，甚至室內家具、家電等都是採「以租代購」方式，促使廠商積極維護及更新設備，以引導各方朝再利用、再復原、再維修及減廢節能的目標邁進，開創與地球永續共生的建築住宅。

台糖表示，沙崙智慧綠能循環住宅園區自2021年落成後，無論是產業界、學術界，政府機關、民間團體或新聞媒體，皆爭相申請參觀導覽，現在正是親身體驗其魅力的最佳時機。

台糖說明，即日起至6月30日止，沙崙智慧綠能循環住宅推出租金8折優惠，若民眾身分屬於沙崙科學城內機關及相關廠商員工、公教人員、學生及55歲以上的中高齡者，可享更高的7折優惠，簽約租期最短為1年、最長5年；學生及55歲以上中高齡者最短簽約租期可為1個月。

台糖指出，沙崙智慧綠能循環住宅提供套房、1房、2房及3房等多元房型，房間大小約7至38坪不等，房內設備應有盡有，租金依身分別可享7或8折優惠，最低每月只要付8431元，只要1個皮箱即可入住。此外，園區還規劃有生態農園、共享廚房、交誼廳及健身房等公共設施，相當適合青、銀共居的養生生活，歡迎各界洽詢入住。

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區規劃有生態農園。（台糖公司提供）

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區規劃有生態農園。（台糖公司提供）

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區。（台糖公司提供）

台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區。（台糖公司提供）

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