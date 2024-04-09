阿里山林鐵拚7月1日全線通車 福森號7月中旬營運

奮起湖車站用減法美學展現古樸之美。（記者楊媛婷攝）

2024/04/09 18:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕受花蓮403地震影響，太魯閣國公園管理處宣布無限期閉園，台灣面向國際、具代表性的觀光景點就是阿里山，農業部林業及自然保育署表示，阿里山林鐵拚7月1日全線通車，栩悅號於5月試行，福森號於7月中旬運行。

阿里山林鐵具有百年歷史，由政院核定的四年期、投入約66億元的阿里山軸帶計畫以林鐵為核心，串聯阿里山到嘉義沿海地帶，讓阿里山有下一個百年，林業保育署林鐵處處長黃妙修表示，已修復奮起湖車站與車庫，為讓奮起湖車站軌道旁的風景一致，過去奮起湖車站周邊居民為了用水會自行拉許多水管，經半年、舉行20場說明會溝通，將73條水管減少到38條，並將水管漆成可融入山林的褐色。

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黃妙修表示，也移除許多不必要的標語和看板，引入減法美學外，從去年起林鐵火車停靠車站時，採用高山青旋律的音樂，希望可打造整體阿里山的文化美學體驗。

自2009年莫拉克風災導致阿里山林鐵停駛，歷經6年維護，原本預定2015年全線通車，後又因杜鵑颱風導致十字路站到屏遮那站間的42號隧道發生2處大型崩塌，林鐵再度中斷迄今，林業保育署在政院支持下，爭取經費重新修復林鐵，以於去年12月20日完成主體工程，全線預計於7月1日通車。

林業保育署表示，由原本的林鐵車廂打造的栩悅號5月開始試行，由台灣木材打造的福森號7月中旬上路，栩悅號預計有60個座位，福森號有78個座位，已委外給旅行社經營套裝行程，將採取分段式遊覽的行程，預計下月公布，屆時可望成為阿里山另一景點。

不僅林鐵將於今年7月全線通車，林業保育署嘉義分署長張岱表示，園區內原本的中油加油站改為轉運站，去年開始經營森2488文創品牌概念店，其中有台灣藝術家打造的250種的阿里山森林意象木製公仔，也有運用當地木材為原料的土匪山系列香水展售。

阿里山國家森林遊樂區內的中油加油站翻修為轉運站，上面有精美的文創空間。（記者楊媛婷攝）

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