花蓮強震》中華電信宣布受災客戶減免方案 停止帳單催收

中華電信今天（8日）宣布，針對地震受災客戶提供電信費優惠減免及停止帳單催收等關懷措施。（資料照）

2024/04/08 19:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕0403花蓮大地震導致許多災民房屋嚴重受損，中華電信今天（8日）宣布，針對受災客戶提供電信費優惠減免及停止帳單催收等關懷措施。

中華電信說明，即日起，針對全台縣市政府災後建築物判定為紅單的危險標誌受災客戶，中華電信提供市話、寬頻、Wi-Fi、MOD及行動客戶關懷方案，包括市話（月租及通信費）、寬頻（含電路費與上網費）、Wi-Fi、MOD（含平台費與各類內容費），提供3個月電信服務費用減免並停止帳單催收。

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另外，提供中華電信行動客戶受災戶，暫緩催收帳單一個月及免費換補卡，客戶如有因地震導致服務中斷，將依服務契約按受影響天數，依比例簽減費用。

另外，中華電信針對企業客戶部分，既有的契約條款已針對天然災害訂有扣減標準，將對於花蓮地區受災損影響的企業客戶採從寬認定。

中華電信也補充說明，針對全台縣市政府災後建築物判定為紅單的危險標誌受災客戶，中華電信市話、寬頻、Wi-Fi、MOD客戶提供3個月電信服務費用減免；同時，客戶向中華電信租用的市話機、寬頻、Wi-Fi、MOD機上盒等電信設備，因震災無法使用者，將予免費更換及提供裝機費、移機費免收等措施，上述電信服務費用減免時間自4月3日起至7月3日為止。另外，暫緩催收帳單一個月期間指即日起至今年5月3日。

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