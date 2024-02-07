免費！春節期間遊鹿港 免費500格停車位在這裡！

鹿港鎮鹿草路上的文小五，可免費停車場。（民眾提供）

2024/02/07 18:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕看過來！彰化縣鹿港鎮每年春節期間都人山人海，遊客都大嘆停車大易，鹿港鎮公所表示，在鹿草路上的文小五用地，將會提供免費的500格停車位，免費停車的布條已經掛上去了。

鹿港鎮公所表示，鹿港鎮在道路劃設的收費停車格，也就是停車格有編號的，在例假日與國定假日都會收費，今年春節也會照常收費。如果遊客想要免費停車，鎮公所也有提供鹿草路的文小五用地，大約可以停放500格停車位，距離鹿港天后宮、老街也不遠，歡迎民眾使用。

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鹿港警分局指出，為了避免春節大量車流進入市區，造成街道動彈不得，春節期間將封閉鹿港鎮中山路（自民權路到海浴路止）做為行人徒步區；2月10日（初一）到2月14日（初五）期間，每天上午8點到晚上8點將實施彈性交通管制（視狀況提前或延長）。

鹿港警方強調，因應春節期間的大量遊客，將在青雲路與復興南路口設立交通管制點，福興鄉彰鹿路段（自中正路到復興路口止）調撥做為出轄車輛行駛、福興鄉青雲路段（自龍舟路到復興南路口止）調撥開放兩側路肩車輛行駛、福鹿橋禁止大貨車以上走青雲路進入鹿港市區。

彰化警分局針對2024彰化月影燈季在八卦山大佛風景區登場，春節期間也將進行交通狀況疏導，卦山路、東民街沿線禁止違規停車，當卦山路回堵時，將實施交通管制，卦山路單向通行，由卦山路、東民街（前山）上山，由卦山路、公園路（後山）下山。

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