抓到了！台中霧峰北溝溪染成粉紅色 原來是亂倒油漆廢水

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

2024/02/07 19:16

首次上稿 18:32

更新時間 19:16（新增污染源）

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區北溝溪在吉峰里的河段，今天下午4點左右，民眾發現溪流變成粉紅色，且從霧峰民生路，一路往下游吉峰路延伸，至少有6、700公尺，民眾黨台中市議員江和樹、吉峰里長林政逸都到場關心，一度懷疑有工廠趁放假前偷排廢水，立即通報市府環保局稽查人員到場追查，在上游一處工程行的租屋處，發現將清洗油漆桶的廢水倒入溝中，依違反水污法開單告發。

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台中市議員江和樹表示，今天下午4點左右接獲民眾通報，霧峰區吉峰里境內的北溝溪，整條溪流被染成粉紅色，到場一看發現綿延數百公尺的溪流，全都變成粉紅色，實在很誇張，因今天是大多數公司行號年假前上班最後一天，懷疑有工廠趁放假前偷排廢水。

霧峰區吉峰里長林政逸表示，整條溪流污染狀況從民生路一路延伸到吉峰路，長度至少有6、700公尺，強調之前不曾這樣，懷疑有工廠偷排廢水。

市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，獲報後立刻派稽查人員到場，沿著溪流往上游追查污染源，在民生路旁一家工程行的租屋處內，發現許多油漆空桶，工程行人員坦承稍早有清洗盛裝紅色水性油漆的桶子，並倒入溝中，環保局依違反水污法30條開罰，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

霧峰北溝溪今天下午被染成粉紅色，市府環保局人員清查，發現一處工程行的租屋處放置許多油漆空桶，坦承將清洗油漆桶的廢水倒入溝中，將依違反水污法開罰。（環保局提供）

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