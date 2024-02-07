為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

抓到了！台中霧峰北溝溪染成粉紅色 原來是亂倒油漆廢水

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

2024/02/07 19:16

首次上稿 18:32
更新時間 19:16（新增污染源）

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區北溝溪在吉峰里的河段，今天下午4點左右，民眾發現溪流變成粉紅色，且從霧峰民生路，一路往下游吉峰路延伸，至少有6、700公尺，民眾黨台中市議員江和樹、吉峰里長林政逸都到場關心，一度懷疑有工廠趁放假前偷排廢水，立即通報市府環保局稽查人員到場追查，在上游一處工程行的租屋處，發現將清洗油漆桶的廢水倒入溝中，依違反水污法開單告發。

台中市議員江和樹表示，今天下午4點左右接獲民眾通報，霧峰區吉峰里境內的北溝溪，整條溪流被染成粉紅色，到場一看發現綿延數百公尺的溪流，全都變成粉紅色，實在很誇張，因今天是大多數公司行號年假前上班最後一天，懷疑有工廠趁放假前偷排廢水。

霧峰區吉峰里長林政逸表示，整條溪流污染狀況從民生路一路延伸到吉峰路，長度至少有6、700公尺，強調之前不曾這樣，懷疑有工廠偷排廢水。

市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，獲報後立刻派稽查人員到場，沿著溪流往上游追查污染源，在民生路旁一家工程行的租屋處內，發現許多油漆空桶，工程行人員坦承稍早有清洗盛裝紅色水性油漆的桶子，並倒入溝中，環保局依違反水污法30條開罰，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

霧峰區北溝溪今天下午整條溪流變成粉紅色，市議員江和樹、吉峰里長林政逸懷疑有工廠偷排廢水。（江和樹提供）

霧峰北溝溪今天下午被染成粉紅色，市府環保局人員清查，發現一處工程行的租屋處放置許多油漆空桶，坦承將清洗油漆桶的廢水倒入溝中，將依違反水污法開罰。（環保局提供）

霧峰北溝溪今天下午被染成粉紅色，市府環保局人員清查，發現一處工程行的租屋處放置許多油漆空桶，坦承將清洗油漆桶的廢水倒入溝中，將依違反水污法開罰。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化5家畜牧場偷排黑廢水 面臨勒令停工、最重罰2千萬
2024/02/05 14:08

彰化5家畜牧場偷排黑廢水 面臨勒令停工、最重罰2千萬
土城柑林埤溝連續出現泡泡水 原來是清洗廚餘桶未處理廢水
2024/01/31 18:07

土城柑林埤溝連續出現泡泡水 原來是清洗廚餘桶未處理廢水

東區副都心推小巨蛋 金店面迎大商機
政府帶頭排放乳白色廢水？台南市水利局：誤會大了！
2024/01/10 13:07

政府帶頭排放乳白色廢水？台南市水利局：誤會大了！
工廠排出青綠色廢水 鎳值超標14倍重罰252萬
2023/12/23 11:06

工廠排出青綠色廢水 鎳值超標14倍重罰252萬

迎接長假 酷澎獻上神物滿足寒假必需品
生活今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播