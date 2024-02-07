楊文科春節連假前視察交通 運將陳情高鐵新竹站周邊照明不足

新竹縣長楊文科今（7）日視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯，給堅守崗位的同仁及搭車民眾。（記者廖雪茹攝）

2024/02/07 18:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明起春節7天連假開始，因應春節交通疏運高峰，新竹縣長楊文科今（7）日偕同縣府團隊視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯，給堅守崗位的同仁及搭車民眾；現轉職為計程車司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱當面陳情，高鐵站周邊照明不足，造成夜間視線不佳。

由於路燈不夠亮，行人如果穿暗色系衣服不易看到，不少計程車司機開過路口才發現行人，來不及禮讓，因此遭檢舉違規而被罰錢。對此，楊文科允諾，將請交通旅遊處儘速改善。交旅處初步回應，將優先於行人密集路口加強照明，另研議設置按鈕式紅綠燈。

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楊文科偕同縣府交旅處、新聞處及警察局等單位視察高鐵新竹站，除感謝高鐵公司在春節期間加開班次，充分考慮旅客搭乘需求，縣府也特別在年初三、初四及初五規劃5條路線免費公車，方便民眾搭車前往六福村、內灣、九芎湖及觀霧遊樂區等知名景點遊玩。

交旅處表示，今年春節初三到初五規劃5條春節免費公車，分別為觀光1號【高鐵新竹站-照門休閒農業區（九芎湖）】、觀光2號【高鐵新竹站-六福村主題遊樂園】、觀光6號【竹東火車站-內灣大橋（經大山背）】；以及台灣好行路線，包括預約制的觀光8號【高鐵新竹站-觀霧山莊】及獅山線5700，須持電子票證過卡免費搭乘，歡迎民眾多加利用大眾運輸。

高鐵新竹站專員朱育昀提到，高鐵公司自2月6日至15日規劃為期10天的春節疏運，期間加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次列車的旅運服務。特別提醒已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵App、高鐵合作便利超商，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間，也規劃12班跨日車次，加強服務旅客量能。

交旅處提醒民眾，春節期間搭乘計程車，車資將按原收費再加收30%，新竹縣警察局也會在春節期間重點路口進行交通疏運，俾利返鄉民眾安心快速回家好過年，也維持民眾走春期間交通順暢。同時，鐵路警察局也會加派人力支援，維持高鐵站內候車秩序及安全。

現轉職為計程車司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱當面向縣長楊文科陳情，高鐵站周邊照明不足，造成夜間視線不佳。 （記者廖雪茹攝）

明起春節7天連假開始，因應春節交通疏運高峰，新竹縣長楊文科今（7）日偕同縣府團隊視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作。（記者廖雪茹攝）

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