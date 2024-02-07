楊文科春節連假前視察交通 運將陳情高鐵新竹站周邊照明不足
〔記者廖雪茹／新竹報導〕明起春節7天連假開始，因應春節交通疏運高峰，新竹縣長楊文科今（7）日偕同縣府團隊視察高鐵新竹站及周邊道路交通疏運整備工作，也發放紅包袋及春聯，給堅守崗位的同仁及搭車民眾；現轉職為計程車司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱當面陳情，高鐵站周邊照明不足，造成夜間視線不佳。
由於路燈不夠亮，行人如果穿暗色系衣服不易看到，不少計程車司機開過路口才發現行人，來不及禮讓，因此遭檢舉違規而被罰錢。對此，楊文科允諾，將請交通旅遊處儘速改善。交旅處初步回應，將優先於行人密集路口加強照明，另研議設置按鈕式紅綠燈。
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楊文科偕同縣府交旅處、新聞處及警察局等單位視察高鐵新竹站，除感謝高鐵公司在春節期間加開班次，充分考慮旅客搭乘需求，縣府也特別在年初三、初四及初五規劃5條路線免費公車，方便民眾搭車前往六福村、內灣、九芎湖及觀霧遊樂區等知名景點遊玩。
交旅處表示，今年春節初三到初五規劃5條春節免費公車，分別為觀光1號【高鐵新竹站-照門休閒農業區（九芎湖）】、觀光2號【高鐵新竹站-六福村主題遊樂園】、觀光6號【竹東火車站-內灣大橋（經大山背）】；以及台灣好行路線，包括預約制的觀光8號【高鐵新竹站-觀霧山莊】及獅山線5700，須持電子票證過卡免費搭乘，歡迎民眾多加利用大眾運輸。
高鐵新竹站專員朱育昀提到，高鐵公司自2月6日至15日規劃為期10天的春節疏運，期間加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次列車的旅運服務。特別提醒已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵App、高鐵合作便利超商，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間，也規劃12班跨日車次，加強服務旅客量能。
交旅處提醒民眾，春節期間搭乘計程車，車資將按原收費再加收30%，新竹縣警察局也會在春節期間重點路口進行交通疏運，俾利返鄉民眾安心快速回家好過年，也維持民眾走春期間交通順暢。同時，鐵路警察局也會加派人力支援，維持高鐵站內候車秩序及安全。