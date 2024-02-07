嘉縣打造特色野菜風味 形塑觀光新魅力

Cipullo's義式廚房呈現的嘉義野菜料理，融合台義風格。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

2024/02/07 08:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局推動觀光學院，以特色野菜為主題，邀請主廚教導縣內餐飲旅宿業者製作特色料理，東石鄉船仔頭天賞居、朴子市良農食品、梅山鄉茗園茶葉民宿、朴子市Cipullo's義式廚房和梅山鄉阿漢的家民宿5家業者為今年標竿業者，呈現獨特的野菜料理，讓遊客深入體驗嘉義在地文化與風味，打造本地餐飲文化特色，提升觀光吸引力與競爭力，為嘉義帶來新的觀光魅力。

嘉義縣文化觀光局表示，觀光學院串聯起農產資源、餐飲文化及在地風土特色，結合當地特色野菜，從阿里山百草粿到櫛瓜鮮蝦披薩，將嘉義在地風味呈現在遊客眼前。

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船仔頭天賞居在三合院中推出野菜龍葵玉米筍杏鮑菇和風蔬食沙拉，呈現鄉村風情，有東石鄉有機杏鮑菇、友善耕種玉米筍與聖女小蕃茄及田間盛產野生的龍葵嫩葉，呈現新鮮原味餐食。

良農食品主打在地水果加工與創新料理，如「嘉義季節野菜火腿貝果」和「義竹桑葚乳酪貝果」等獨特創意料理，運用大花咸豐草、龍葵與野莧等野菜，麵糰融入阿里山烏龍茶與南瓜子，還用上義竹桑葚。

茗園茶葉民宿老闆推出「阿里山百草粿佐小葉紅茶蜜汁」，是以自家菜園的野菜為主的食材與南瓜丁一起加入米漿攪和成泥蒸製成百草粿，將阿里山紅茶汁加入冰糖熬製4小時濃縮成蜜汁淋在百粿上，展現茶與野菜的結合。

Cipullo's義式廚房以「櫛瓜鮮蝦披薩」和「義式香醋水耕生菜沙拉」、「台義野菜拼盤」等野菜料理為特色，帶來義式台味美食體驗，用上鮮蝦、有機櫛瓜及青花筍，還有朴子在地小農水菁水耕農園的生菜，並選用梅山苦茶油、青花筍等。

阿漢的家民宿將自家菜園的龍鬚菜、龍葵等當地特色野菜融入，推出「龍鬚菜沙拉佐梅子醬」、「龍葵蛋花湯」及「節節菜炒酸筍絲」，營造出瑞里鄉的山區美味。

嘉義縣文化觀光局表示，5家標竿業者為遊客提供深度體驗嘉義在地風味的機會，為嘉義觀光產業注入活力和創意，嘉義縣將繼續為遊客帶來更多驚喜和美好的回憶，成為讓人迷醉的旅遊目的地。

阿漢的家民宿將自家菜園種植的野菜融入料理。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

茗園茶葉民宿的野菜料理。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

船仔頭天賞居的野菜料理呈現鄉村風情。（圖由嘉義縣文化觀光局提供）

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