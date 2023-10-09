週二東北季風增強 北東防豪、大雨

週二東北季風增強，北部和東部地區有局部豪、大雨的發生機率，中南部則需留意午後雷陣雨。（資料照）

2023/10/09 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）日東北季風增強，水氣仍多，東北部及北部山區慎防長時間的豪、大雨，東部地區也有局部大雨發生機率，中南部地區則需留意午後雷陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週二東北季風增強，台灣東北部、桃園以北地區下雨時間較長，有短暫陣雨，雨勢上要留意基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，東部地區亦有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部地區則為多雲到晴，需留意午後有局部短暫雷陣雨，建議外出最好攜帶雨具備用。

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氣溫方面，週二各地夜晚清晨低溫約23到25度，白天預測高溫，新竹以北及東北部比今天略降，約26、27度，其他地區約28至31度，感受舒適至溫暖。

颱風動態方面，第14號颱風「小犬」，下午2時中心位於鵝鑾鼻西方840公里之海面上，向西南進行；第15號颱風「布拉萬」位於鵝鑾鼻東南東方3280公里之海面上，未來預估將朝日本東南方海面移動，因為距離台灣相當遠，對台灣天氣沒有直接影響。

天氣風險公司提醒，國慶日環境水氣仍多，迎風面的東北部還是有局部較大雨勢發生機率，尤其在宜蘭地區因地形與東北季風的作用，降雨較顯著，預估週三風向稍有北風的分量，降雨較顯著的區域就有機會往南移動到花東地區，這兩天經過宜蘭南澳、花蓮沿岸等地區須留意雨勢及路況。

紫外線指數方面，週二北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣為中量級，其他縣市均為高量級。

空氣品質方面，週二環境風場為東北風。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週二各地夜晚清晨低溫約23到25度，白天預測高溫，新竹以北及東北部比今天略降，約26、27度，其他地區約28至31度，感受舒適至溫暖。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二北北基桃、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、金門縣為中量級，其他縣市均為高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二環境風場為東北風。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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