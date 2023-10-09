百歲人瑞分享笑話從頭笑到尾 王惠美笑翻︰這就是長壽秘訣

百歲人瑞鄭蔡禮（中）向王惠美（左）說「我要講一個笑話」，結果還沒開始說就笑個不停，讓眾人全都感染氣氛而笑哈哈。 （記者湯世名攝）

2023/10/09 20:05

〔記者湯世名／彰化報導〕長壽秘訣！重陽節前夕，彰化縣長王惠美今天前往拜訪福興、鹿港3位人瑞，包括101歲阿嬤黃許愛粧、100歲鄭蔡禮與100歲的阿公王秋榮，分別致贈人瑞重陽禮金1萬元、金鎖片、敬老狀及禮品，表達對於人瑞敬重關懷之意，其中鄭蔡禮還向王惠美說「我要講一個笑話」，結果還沒開始說就笑個不停，幾乎從頭笑到尾，讓王惠美與眾人全都感染氣氛而笑哈哈，直呼「這就是長壽的秘訣」。

王惠美表示，彰化縣有256位百歲人瑞，縣內最高壽的是111歲，今天探訪居住福興鄉的101歲阿嬤黃許愛粧，育有5男3女，如今開枝散葉、子孫滿堂，兒孫都非常有成就，有醫生、醫檢師、護士，黃許愛粧年輕時與丈夫一起務農，70歲退休後就跟先生一同遊山玩水，祝福阿嬤身體健康，「呷佰伍」!

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100歲的阿嬤鄭蔡禮與丈夫務農，是傳統的家庭主婦，有空時到田裡忙，自己有種番薯，幾乎天天吃地瓜葉和番薯籤配飯。阿嬤總是很早起，早起會坐在長廊，吃完早飯後，就在庭院散步，育有4男3女，也成家立業，很有成就，兒女也時常從各地回來探望。鄭蔡禮還向王惠美說她要說一段笑話，結果笑個不停，惹得大家笑哈哈。

鹿港鎮的百歲人瑞王秋榮，他有7位子女，其中1位兒子是里長，現在還會每天騎著摩托車去種田，動動筋骨，且自己種菜自己食用，最重要的是保持愉快的心情。王秋榮說，他最喜歡吃自己種的菜，尤其是地瓜葉，他還分享長壽秘訣，就是要每天開開心心的，讓王惠美等人聽了直點頭說要跟著學習。

鹿港鎮百歲人瑞王秋榮（中）有7位子女，子孫滿堂。（記者湯世名攝）

101歲的阿嬤黃許愛粧（右2）看到王惠美（右3）相當開心。（記者湯世名攝）

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