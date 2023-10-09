嘉縣最高齡 110歲人瑞黃德成4代同堂

110歲人瑞黃德成（第一排左六）與弟媳100歲黃羅也好（第一排左五），昨天與兒孫一起提前慶祝重陽節。（記者王善嬿攝）

2023/10/09 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣老年人口多，目前全縣百歲人瑞有一四二位，重陽節將至，嘉義縣長翁章梁等人昨天探視最年長的一一○歲人瑞黃德成，黃的弟媳黃羅也好剛好今年也滿百歲，翁送上祝福致贈重陽禮金及禮品等，黃家家族四代同堂在國慶雙十連假團聚，和樂融融。黃德成的兒子黃金標說，父親的飲食沒禁忌，菸酒不沾，尤其喜愛喝茶，愛與親友聊天是他的日常養生之道。

日常養生之道 愛與親友聊天

黃德成不只是嘉縣最高齡人瑞，也是全台最年長的鄰長，頭腦清楚，能拄著拐杖自行行走，總統蔡英文曾在二○二○年重陽節到水上鄉三和村黃家祝賀，昨天翁章梁與水上鄉長林緗亭等人到訪，黃德成精神奕奕、笑臉迎人，隨後大家族並一起合照，氣氛溫馨。

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黃金標說，父親早年務農，身體很好，八十歲時都還能下田工作，後來因膝蓋不好才勸他別再下田，現在父親閒暇時仍會在自家後院自己種菜自己吃。

黃德成的弟媳黃羅也好剛好今年剛滿百歲，耳聰目明，她說，平日早睡早起、作息規律，飲食也沒禁忌，每天早上媳婦幫她烹煮清淡的稀飯，吃完飯就與大伯黃德成喝茶聊天，喜愛散步。

102歲老兵薛傳標 手寫探親瑣憶分享

另名一○二歲人瑞薛傳標也住在三和村，他年少從軍，自中國隨軍隊來台，曾任職水上空軍第四戰術戰鬥機聯隊，薛昨展示自己手寫的「探親瑣憶」與翁章梁分享經歷人生點滴，翁大讚很有意義，請隨行人員影印留存。

翁章梁說，嘉縣人瑞較去年增加十四位，目前有一四二位，其中女性九十四位、男性四十八位，在各銀髮族服務據點的參加者也都以女性居多，鼓勵更多男性鄉親走出家門與鄰里間互動，提醒長者平日多注意身體狀況，隨著年紀漸增，將抽菸飲酒嚼檳榔的習慣戒掉「健康呷百二」。

縣府社會局長張翠瑤表示，重陽敬老禮金預計十月十六日起至廿日派員到各鄉鎮市親自發放，未發放完成部分會由各村里幹事發放至十一月十六日；重陽禮金六十五至八十九歲每人三千元，九十至九十九歲每人六千元，一百歲以上每人九千元。

嘉義縣水上鄉三和村民黃德成(左四)已110歲，其弟媳黃羅也好（左五）今年滿100歲，縣長翁章梁（右三）、社會局長張翠瑤（右一）等人提前致贈重陽敬老金。（記者王善嬿攝）

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