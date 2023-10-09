烈嶼鄉、烈嶼香！ 金門烈嶼芋頭季入選交通部觀光雙年曆

金門縣烈嶼鄉第21屆「芋頭季」登場，在金門授課的外籍老師也到場體驗，拿到剛摘下的芋頭，露出開心表情。 （記者吳正庭攝）

2023/10/09 17:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣烈嶼鄉第21屆「芋頭季」今天揭幕，烈嶼鄉鄉長洪若珊宣布，「烈嶼鄉芋頭季系列活動」入選交通部觀光署2024至2025年「台灣觀光雙年曆」全國級活動。副縣長李文良說，這也證明烈嶼鄉芋頭「享芋全國」，為金門觀光品牌樹立典範。

今年的烈嶼鄉芋頭季，是金門大橋完工後第一次舉行，除來自當地的縣議員洪成發、烈嶼鄉代表會主席林長耕，副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、金沙鎮鎮長吳有家、金城鎮鎮代表會主席郭永隆、副主席蘇碧浯，都專程開車走大橋跨海相挺，也讓身為地主的烈嶼鄉長洪若珊面子十足。

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李文良說，烈嶼鄉芋頭由於種植的土質帶有紅性黏土，富含礦物質，讓芋頭出奇的「香、鬆、綿」，以「入口即化」聞名，一句順口溜「烈嶼芋唔免哺（「不用嚼」台語發音）」，幾乎人人都能朗朗上口，讓烈嶼鄉的芋頭贏得「香芋頭」、「紫寶石」美名；也讓不少人一講到「烈嶼鄉」就想到「烈嶼香」。

烈嶼鄉公所為推廣品質優良的烈嶼芋頭，舉辦優質芋頭評鑑比賽，以安全農業、芋頭外觀與芋頭重量為評分標準，並於芋頭季啟動儀式舉行頒獎，第1名張金造5.13公斤、第2名洪文尊3.48公斤、第3名洪翊翔3.2公斤。

雖然天空下著毛毛雨，重頭戲的挖芋頭體驗依然大排長龍，金門旅台鄉親包括中華民國金門烈嶼公共事務協會、桃園市金門烈嶼同鄉會、台中市浯江金門同鄉會、桃園市金門同鄉會也都組團返鄉共襄盛舉；此外，在金門服務的外籍老師，結伴嚐鮮，而主辦單位考量安全性，下雨天有部分外師無法親自鋤土取芋，但親身感受農遊的採收樂趣，仍玩得不亦樂乎，頻頻拍照合影。

烈嶼鄉公所指出，芋頭季是烈嶼鄉1鄉1特產的代表性活動，秉持推廣地方農業的初衷，結合觀光活動導入旅遊經濟，盼帶動相關產業發展，活絡地區經濟。目前市面的芋頭500公克約70元，且越來越搶手，農民辛勤的付出有了回報，是全體所樂見的成果。

鄉公所指出，芋頭季活動，包括挖芋體驗、親子搓芋圓、優質芋頭競賽頒獎及展示、徵圖比賽頒獎、金門話說故事、兒童歡樂主題樂園，還有打卡換好禮、特色農夫市集、美食饗宴遊園會、國軍裝備展示。

此外，即日起至11月20日還有獎勵遊客蒞鄉消費及打卡送好禮活動。以消費券方式促進遊客在鄉內消費（限非烈嶼籍，本人持身份證至指定地點購買），購買滿額將贈送芋頭季文創紀念酒、酒杯組、風雞芋頭文創馬克杯及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮（每人限領取1次，不得重複兌換），消費券可於烈嶼鄉各特約店家使用，獎品數量有限，先買先贏，相關訊息可至「烈嶼旅遊網」查詢。

烈嶼鄉公所獎勵遊客蒞鄉消費送好禮活動，提供芋頭季文創紀念酒、酒杯組、風雞芋頭文創馬克杯及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮。（烈嶼鄉公所提供）

烈嶼鄉芋頭季活動現場的芋頭攤位生意興隆。（記者吳正庭攝）

雖未能親自挖芋，外師站在老農旁細細觀察挖芋過程，也是一次難得的體驗。（記者吳正庭攝）

天空下起毛毛雨，也增加挖芋的難度。（記者吳正庭攝）

烈嶼鄉舉辦優質芋頭評鑑，第1名張金造（右）種出5.13公斤的「芋頭王」，接受鄉長洪若珊（左）頒獎。（記者吳正庭攝）

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