嫌父泡魚塭臭 國小校長以「海底黑砂」課程讓孩子敬重父親

下崙國小校長黃淑玲每年與小一新生有場閱讀早茶約會。（教育部提供）

2023/10/09 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕雲林縣口湖鄉下崙村臨海不靠海，村民在「風頭水尾」嚴苛環境下靠海維生，頂著海風撿拾文蛤和剝牡蠣，或養殖魚塭抽取地下水，下崙國小一位學生原本嫌棄父親整天泡在魚塭裡好臭，校長黃淑玲與老師策畫「海底黑砂」課程，勾起孩子的好奇心去了解魚塭的養殖條件和困境，且帶著孩子真的下到魚塭裡「摸蛤仔兼洗褲」採集蛤蠣，經歷一輪洗禮後，嫌棄爸爸的學生態度180度轉變「發現爸爸很重要」，用心辦學的黃淑玲獲得教育部「教育家人物典範」的肯定。

黃淑玲說，8年前剛到任時是菜鳥校長，老師們常在教室裡放影片，看完影片讓小朋友寫作文，「文學花園」課程的最後都是寫作文，小朋友非常討厭上課，臉上掛著一副厭世表情。而一位想法新穎的老師提議，帶孩子騎鐵馬去成龍溼地實際探訪學習，她很認同並支持，於是下崙國小豐富有趣的「故鄉鐵馬行」課程就這樣開始，一辦就是8年。

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鄉下孩子在老師帶領下，可以放心乘著風踩踏鐵馬，到濕地賞鳥與觀察生態，對家鄉周邊的自然地景有更深入認識，低年級的學生因此盼望快點長大，就能像5年級的大哥哥大姊姊一樣走出教室，騎鐵馬兜風。

學校老師也帶著學生淨鄉淨灘，到村子裡撿垃圾或到海邊撿拾海廢，老師們還發展出「海漂傳說」課程，讓海廢化身成「海漂神靈──付喪神」，寶特瓶、漁網、破垃圾袋開始有了故事，透過文學創作手法，賦予海廢生命。黃淑玲說，孩子非常有感覺，會珍惜手邊物資，而在師生巧手下，刷子、網子、籃子等海廢做成「海廢獅頭」，到各處演出行動劇，連環保局都跟學校借「海廢獅頭」展覽。

黃淑玲表示，許多學生家庭社經背景弱勢，孩子也不喜歡讀書，但透過課程設計，讓學生態度轉變，認同他們的長輩，且開始對這塊土地有感覺。她剛到任時，曾被學生嗆「做校長遮爾囂徘！」（台語：妳當校長很神氣！）孩子喜歡陣頭，她請校外老師到學校社團授課，也讓老師帶學生打樂樂棒球，打到全縣第2名，從不想上課到擁有學習熱情。服務30年即將退休，她說，偏鄉需要大家願意留下來，孩子就會有不一樣的未來。

下崙國小校長黃淑玲（右三）與學生們一起參加「故鄉鐵馬行」課程。（教育部提供）

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