北台濕涼有局部較大雨勢 「布拉萬」有機會挑戰強颱等級

今台灣附近水氣多，氣象署已針對北北基宜4縣市發布大雨特報。（資料照）

2023/10/09 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）台灣附近水氣多，氣象署已針對北北基宜4縣市發布大雨特報，今起至週三（11日）北台灣東北風型態，有局部雨，感受濕涼，背風面的中南部，維持晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬則顯示，今台灣附近水氣多；各地雲多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢；各地區氣溫如下：北部23至28度、中部22至33度、南部23至34度、東部22至33度。

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國慶、週三為東北風型態，迎風面水氣多、北台略濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有有較大雨勢，背風面晴時多雲、山區午後有局部短暫陣雨。

第15號颱風「布拉萬」預估今晚將增強為中度颱風，有機會挑戰強烈颱風，目前在關島東南方海面，向西北轉北北西再轉北北東加速遠離，4天後（13日2時）在日本南方海面轉東北、加速遠離，日本亦不受影響。

第14號颱風「小犬」則在香港南方海面，向西緩慢移動，未來轉西南西略為加速，向海南島前進，持續減弱。

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