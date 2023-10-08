上午相親、下午訂婚！ 金婚夫妻牽手50年秘訣曝光

金婚的劉艮良（右）與林沛琪（左）兩人是一見鍾情，當年前在長輩安排下，上午見面，下午就訂婚。（員林市公所提供）

2023/10/08 22:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市今（8日）舉辦金婚、鑽石婚、白金婚表揚活動，其中金婚代表的劉艮良與林沛琪，當年僅在長輩安排下，上午才見面，下午就訂婚，超級「閃婚」仍相知相惜50年，劉艮良說，因為「娶了就要疼人家」！林沛琪說，夫妻相處之道就是「不高興，不要講話就好」，冷戰幾天，就沒事了。

員林市公所今日在在皇潮鼎宴禮宴會館舉辦「112年金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，共363對夫妻結縭超過半輩子，其中結婚滿70周年白金婚5對、結婚滿60周年鑽石婚96對及結婚滿50周年金婚262對。彰化縣長王惠美、立委陳素月、員林市長游振雄及縣議員張錦昆、凃俊任等人與會。

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受表揚者中最年長93歲的吳淡松與妻子吳邱質，兩人在游振雄陪同下一起手牽手走紅毯，接受眾人禮讚，場面溫馨，他們也分享夫妻相處秘訣在於「信任」，多關心對方，欣賞對方優點、學習包容與體諒、如此方能成就幸福圓滿的婚姻。

結婚逾50年的劉艮良與林沛琪則分享兩人相識過程，兩人家庭其實相距不到50公尺，卻從沒見過面，但兩人母親則相當熟識，某日上午雙方父母為兩人安排相親，沒想到就此天雷勾動地火，下午就辦理訂婚。

就是一見鍾情！林沛琪說，以前婚姻都是父母作主，劉艮良則說「如果不是看順眼，也不會結婚」，林沛琪也說，丈夫「很疼某」，如果遇到他不高興時，盡量不要吵架、回嘴，冷靜二、三天就好了，劉艮良則稱讚妻子「什麼都好，脾氣很好」，他也說「娶了就要疼人家」，要去哪裡也會問妻子要不要去、有好吃的也會買回家給妻兒吃，一起分享生活樂趣。

游振雄說，「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，幸福家庭的不二法門就是和孩子創造「家」的共識，這些夫妻相互扶持的精神，值得後輩效法與學習，希望藉由表揚活動建立良好社會風氣，傳遞永續經營婚姻的觀念，和傳達幸福的力量，帶給大家無限的感動。

結婚超過70年的吳淡松（左）與妻子吳邱質（中）一起手牽手走紅毯，重溫結婚時記憶。（員林市公所提供）

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