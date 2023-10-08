桃市盆栽雅石展爆黑馬 27歲劉峻宏「黑松」奪盆栽總冠軍

桃市盆栽雅石成果展，27歲劉峻宏以「黑松」抱走盆栽總冠軍。（記者李容萍攝）

2023/10/08 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕成立48年的桃園市樹石藝術學會，睽違武漢肺炎疫情停辦2年活動，國慶連假在中壢市公所1樓中庭辦理盆栽雅石成果展，共展出95件，並辦理評比大賽，前10名可取得11月25日前往屏東縣參加全國盆栽展；其中，競爭激烈的盆栽類，由全場最年輕、年僅27歲劉峻宏以有80多年的「黑松」作品抱走盆栽總冠軍，獲獎盆栽樹幹龜裂、有「老」態，且盤根錯節，樹型、枝葉優美、有層次，讓人讚嘆。另外，雅石類總冠軍為謝文福的黃蠟石（日照金山）。

劉峻宏的爸爸劉邦勇也是桃園市樹石藝術學會前理事長和全國賽常勝軍，父子倆樹藝精湛、接連得獎，傳為佳話。可是劉峻宏透露，家族在中壢經營園藝已30多年，其實自幼他可是很討厭這些髒髒、有土有蟲的盆栽，直到高中畢業後，曾打了幾份工，一度找不到職涯方向，爸爸提議他到台中師承致力於盆栽教育推廣的樹藝大師吳建章，在這3年的潛心修煉，他卻愛上這種需要愛心、耐心和細心照顧，才能長得好看又健壯的樹藝，對於能以巧手雕塑這些動輒數萬、數十萬元的「綠」寶石，能看到不同變化很有成就感。

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桃園市樹石藝術學會理事長徐塗溪表示，盆栽雅石成果展因疫情停辦2年，今年的參展素質更勝以往，學會歡迎樹石迷利用國慶連假前往切磋，「以石會友」，還可以細細品味有數十年樹齡的「活骨董」。

該會常務理事賴招國也說，現代人住在都市生活，下班時能玩樹藝、雅石可以舒壓、修身養性，以往雅石組分國內、進口組競賽，今年因參賽件數52件未分組，台灣因山高河短、石頭外型較顯粗獷，反觀，來自中國、菲律賓、印尼等國家的石頭外型比較光滑、亮麗，在競賽中較易脫穎而出。

桃市盆栽雅石成果展雅石類總冠軍為謝文福的黃蠟石（日照金山）。（記者李容萍攝）

桃市盆栽雅石成果展，國慶連假在中壢市公所1樓中庭展出。（記者李容萍攝）

桃市盆栽雅石成果展，國慶連假在中壢市公所1樓中庭展出。（記者李容萍攝）

桃市盆栽雅石成果展，國慶連假在中壢市公所1樓中庭展出。（記者李容萍攝）

桃市盆栽雅石成果展，國慶連假在中壢市公所1樓中庭展出。（記者李容萍攝）

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