竹東林場宿舍曾經歷白色恐怖事件 地方爭設不義遺址紀念公園

文史工作者有感於竹東林場在戒嚴時期曾經歷白色恐怖事件，將爭取在仁愛段688地號設立不義遺址紀念公園，標誌並再現歷史現場，以期成為重要的人權地景。（記者廖雪茹攝）

2023/10/08 21:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕林業及自然保育署新竹分署正攜手新竹縣政府推動竹東林場宿舍的修復及再利用計畫，地方文史工作者有感於竹東林場在戒嚴時期曾經歷白色恐怖事件，林場宿舍不應只是單純的林業歷史建築群，準備草擬提案，爭取設立不義遺址紀念公園，標誌並再現歷史現場，以期成為重要的人權地景。

客委會諮詢委員黎許傳、紀錄片編導古少騏、新竹縣文創協會理事長鄧毅中等人表示，毗連竹東林場宿舍的仁愛段688地號土地，現為國有財產署所有，建議將該地移撥給林業署，並於宿舍群整體規劃中納入不義遺址紀念公園的設立。

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竹縣府文化局表示，林業、天然氣、水泥、玻璃是早期帶動竹東地區繁榮的四大產業，其中，林業在戰後蓬勃發展；但80年代隨著產業轉移、政策改變，林業製材地景逐漸消失，僅存宿舍建築與在地眷戶。

古少騏表示，竹東林場在戒嚴時期，曾是大竹東地區白色恐怖特務的大本營，竹東鎮志歷史篇第80頁記載，表面上掛名為竹東林場總務課長的顏福華，實際為竹東地下工作站主任。她曾於2015年訪問出生於日治時期大正10年，曾任職於竹東林場的磨鋸工人衛火土，親口證實曾經共事的顏福華就是特務頭子，他曾經見到顏福華的辦公室中，一大箱的各式槍枝、手榴彈，而竹東林場的吉普車經常在夜間出動，人抓回來後，在林場綑綁一夜，隔天馬上送至台北保安司令部。

古少騏說，出生於昭和2年的北埔耆老宋建和，20幾歲任職於北埔鄉公所時，目睹公所同事被竹東林場的吉普車載走，過非常久才知同事被關到金門管訓7年，原因是知匪不報，而這樣遭無故管訓的受難者共有3人。50年代，在竹東地區老一輩人心中，竹東林場的吉普車，所代表的，就是濫抓思想犯的特務行動。

而除了竹東鎮志，鄧毅中表示，《風中的哭泣–50年代新竹白色恐怖政治案件》一書中，敘述1951至1952年間「竹東水泥廠」案，有多人遭以匪諜之名槍斃處決。

黎許傳等人肯定政府推動竹東林業文化資產的保存與活化，但竹東林場宿舍也是唯一能見證大竹東地區於戒嚴時期，國家曾以不正當手段和體制，鎮壓、逮捕人民的受難地點，因此呼籲竹東林場的規劃內容應包含設立不義遺址，藉此紀念公園讓這段歷史不被遺忘，提醒新竹人及後代子孫，珍視今日言論自由和民主政治的可貴。

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