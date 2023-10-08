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澎湖二信總社大樓落成啟用 馬公仁愛路成金融一條街

二信總社落成啟用典禮，各界嘉賓冠蓋雲集。（記者劉禹慶攝）

二信總社落成啟用典禮，各界嘉賓冠蓋雲集。（記者劉禹慶攝）

2023/10/08 22:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第二信用合作社85週年暨總社營業部大樓落成啟用典禮，今（8）日舉行，各界貴賓冠蓋雲集，現場邀請興仁社區鑼鼓隊表演，並依循古禮拋擲炸棗、麻糬，分享給觀禮民眾喜氣，二信總社啟用後，與台銀澎湖分行、合作金庫澎湖分行成犄角之勢，讓馬公仁愛路成為澎湖金融一條街。

二信自1937年7月12日創立，經營團隊在理事主席莊馥全帶領下，深耕在地，對澎湖地方經濟貢獻良多。 莊馥全表示，父親莊自智本以營建起家，承接第3屆的二信理事主席時，二信在澎湖規模最小、業績最差，由於莊自智的努力不懈，乃至後來放款比例高達澎湖十分之一的佳績。

面對風災，二信提供受災漁民低利信用貸款，協助災民度過難關，並成立「澎湖縣博愛慈善會」，附屬於二信，以專款孳息、營餘挹注及捐款收入作為會員急難救助之用，「救急不救窮」，實踐社會責任。

落成啟用典禮在澎湖縣長陳光復、二信理事主席莊馥全、銀行局副局長林志吉、各地信用合作社主席、中華民國帆船協會理事長陳雙全等人共同剪綵。二信總社原建物1937年完工啟用，2019年就地重建，2023年完工。新總社大樓為地下一層、地上5層的無障礙設施建物，讓身心障礙客戶也享有便捷的服務體驗，二信以85周年為全新起點，締造下一頁輝煌。

澎湖二信總社營業處，新建落成大典。（記者劉禹慶攝）

澎湖二信總社營業處，新建落成大典。（記者劉禹慶攝）

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